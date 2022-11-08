У Зеленского назвали условия для возобновления переговоров с Россией

Украина, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, сядет за стол переговоров, если Россия выведет свои войска и перестанет обстреливать украинские территории.

Related video

Украина готова возобновить переговорный процесс с Россией, если Кремль выполнит несколько требований Киева. Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Во время общения собеседник упомянул недавнюю публикацию издания The Washington Post, в которой говорилось, что Белый дом якобы давит на Киев и хочет, чтобы Украина продемонстрировала готовность возобновить мирные переговоры с Россией.

В этом контексте журналист попросил прояснить ситуацию и рассказать, почему украинские власти не до конца проясняют ситуацию с возможным диалогом с Кремлем. По словам Подоляка, Украина готова к переговорному процессу при условии, если Россия выполнит несколько требований Киева.

"РФ забирает свои войска и отводит их на международно признанные границы Российской Федерации. Россия перестает атаковать со своей территории территорию Украины. Это вторая переговорная позиция. И третья переговорная позиция. После этого, когда мы будем понимать, что России нет на нашей территории, мы садимся говорить с российским правительством о последствиях войны, во-первых, а во-вторых, о послевоенных отношениях между Украиной и РФ. Украина публично неоднократно показывала свою переговорную позицию", — продолжил советник главы ОП в интервью изданию.

Как отмечает Подоляк, президент России Владимир Путин и его окружение открыто демонстрируют, что не хотят возобновлять переговорный процесс. Вместо этого, Кремль выдвигает Украине ультиматумы, которые являются неприемлимыми для нашего государства.

Напомним, что днем ранее Михаил Подоляк сообщал, что Украина не отказывалась от переговоров с Россией. По словам советника главы ОП, Владимир Путин отказывается выполнять украинские требования, поэтому официальный Киев будет вести мирный диалог со следующим российским президентом.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал отказ от проведения каких-либо переговоров с Владимиром Путиным.