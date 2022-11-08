У Зеленського назвали умови для поновлення переговорів із Росією

Україна, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, сяде за стіл переговорів, якщо Росія виведе свої війська та перестане обстрілювати українські території.

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Україна готова відновити переговорний процес із Росією, якщо Кремль виконає кілька вимог Києва. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Під час спілкування співрозмовник згадав нещодавню публікацію видання The Washington Post, в якій йшлося про те, що Білий дім нібито тисне на Київ і хоче, щоб Україна продемонструвала готовність відновити мирні переговори з Росією.

У цьому контексті журналіст попросив прояснити ситуацію і розповісти, чому українська влада не до кінця прояснює ситуацію з можливим діалогом із Кремлем. За словами Подоляка, Україна готова до переговорного процесу за умови, якщо Росія виконає кілька вимог Києва.

"РФ забирає свої війська і відводить їх на міжнародно визнані кордони Російської Федерації. Росія перестає атакувати зі своєї території територію України. Це друга переговорна позиція. І третя переговорна позиція. Після цього, коли ми розумітимемо, що Росії немає на нашій території, ми сідаємо говорити з російським урядом про наслідки війни, по-перше, а по-друге, про повоєнні відносини між Україною та РФ. Україна публічно неодноразово показувала свою переговорну позицію", — продовжив радник глави ОП в інтерв'ю виданню.

Як зазначає Подоляк, президент Росії Володимир Путін і його оточення відкрито демонструють, що не хочуть поновлювати переговорний процес. Натомість, Кремль висуває Україні ультиматуми, які є неприйнятними для нашої держави.

Нагадаємо, що днем раніше Михайло Подоляк повідомляв, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією. За словами радника голови ОП, Володимир Путін відмовляється виконувати українські вимоги, тому офіційний Київ вестиме мирний діалог із наступним російським президентом.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав відмову від проведення будь-яких переговорів із Володимиром Путіним.