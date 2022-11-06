Щоб усіх заспокоїти: США просять Україну продемонструвати готовність до переговорів — WP

За даними журналістів, американські політики зовсім не мають наміру підштовхувати Київ до капітуляції. Мета — переконати міжнародних партнерів України в тому, що війна не затягнеться на роки.

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Адміністрація президента США Джозефа Байдена приватно закликає українських лідерів заявити про свою готовність вести переговори з Росією, пише The Washington Post, посилаючись на свої неназвані джерела.

За їх словами, американці не збираються тиснути на Київ, вимагаючи сідати за стіл переговорів. Скоріше їх пропозиція стала спробою забезпечити підтримку українського уряду іншими країнами, які побоюються, що війна затягнеться на довгі роки. Зокрема, заборона президента Володимира Зеленського на переговори з Володимиром Путіним викликала стурбованість у деяких країнах Європи, Африки та Латинської Америки, які зі зростанням цін на продукти харчування та паливо. Також багато політиків бояться ядерної війни.

"Втома від України — це реальна проблема для деяких наших партнерів", — сказав один американський чиновник.

Видання також зазначає, що опитування у Сполучених Штатах демонструють дедалі меншу підтримку республіканцями продовження фінансування ЗСУ на нинішньому рівні. Тому Білий дім може зіткнутися з опором після проміжних виборів у вівторок. Проте 4 листопада радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США підтримують справедливий і міцний мир для України, що підтримка США триватиме незалежно від внутрішньої політики.

"Ми маємо намір повністю забезпечити наявність необхідних ресурсів та отримати голоси з обох сторін, щоб це сталося", — сказав він.

Чому Росія захотіла переговорів?

Про переговори все частіше говорять у міру того, як українські війська звільняють окуповані території та наближаються до особливо цінних для Путіна районів: від Криму до міст, розташованих на "сухопутному коридорі" до півострова.

Росія, яка зіткнулася із серією поразок на полі бою, пропонує домовлятися, хоча раніше не хотіла погоджуватися ні на що, крім капітуляції України.

У щирість її намірів ніхто в Києві не вірить.

"Цинічно, що Росія та її західні прихильники простягають оливкову гілку. Будь ласка, не дайте себе обдурити: агресор не може бути миротворцем", — написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак у нещодавній статті, опублікованій The Washington Post.

Ветеран дипломатії Александер Вершбоу, який обіймав посаду посла США в Росії та заступника генерального секретаря НАТО, заявив, що Сполучені Штати не можуть дозволити собі ігнорувати те, як і коли буде завершено війну. Американці зацікавлені в гарантуванні європейської безпеки та стримуванні подальшої агресії Кремля.

"Якщо умови стануть більш сприятливими для переговорів, я не думаю, що адміністрація буде пасивною, — сказав Вершбоу. — Але зрештою воюють українці, тому ми не повинні сумніватися в них".

Як змінювалася позиція України щодо переговорів?

Видання нагадує, що невдовзі після лютневого вторгнення російської армії Володимир Зеленський закликав до миру. Він пропонував Росії відвести війська на кордони станом на 23 лютого натомість обіцяючи нейтральний статус України.

Наприкінці вересня, коли Росія офіційно анексувала чотири окуповані області, Зеленський видав указ, який забороняє переговори з Володимиром Путіним. Він пояснив, що переговори можливі лише з новим президентом РФ.

Журналісти зазначають, що посилення позиції Києва пов'язане не тільки з анексією, на яку пішов Кремль, але й з численними фактами систематичних звірств російської армії, що розкрилися, а також регулярними авіаударами по українських містах.

В останні тижні українці дедалі більше критикують "корисних ідіотів" на Заході, звинувачуючи їх у тому, що вони служать інтересам Москви, підкреслює видання.

Як приклад воно наводить висловлювання радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка: "Якщо Росія переможе, отримаємо період хаосу: розквіт тираній, воєн, геноцидів, ядерні перегони. Будь-які "поступки" Путіну сьогодні — це угода з дияволом. Вам не сподобається її ціна".

Українські офіційні особи наголошують, що будь-яка мирна угода лише дає Кремлю відстрочку, щоб підготуватися до нового удару. Єдиний спосіб запобігти їм — перемогти російську армію на полі бою. При цьому в Києві не можуть зрозуміти, як можна вести переговори з Кремлем, який заперечує право України на незалежність і впевнений, що має контролювати чужу країну.

Чим незадоволені опоненти Києва?

Журналісти зазначають, що західні чиновники теж не вірять Росії, проте їх дратують різкі публічні закиди України, оскільки вона, як і раніше, повністю залежить від допомоги Заходу. До того ж, російсько-українська війна вже посилила глобальні економічні проблеми, сприяючи різкому зростанню цін на енергоносії для європейських споживачів і викликаючи стрибок цін на сировинні товари.

У Сполучених Штатах зростання інфляції, частково пов'язане з війною, посилило опір республіканців президенту Байдену та його Демократичній партії напередодні проміжних виборів 8 листопада. Згідно з опитуванням, опублікованим 3 листопада Wall Street Journal, 48% республіканців вважають, що США роблять "надто багато" для підтримки України.

Занепокоєння щодо тривалої війни особливо помітне в країнах, які раніше не наважувалися підтримати очолювану США коаліцію на підтримку України або через зв'язки з Москвою, або через небажання йти на поводу у Вашингтона.

Південна Африка утрималася від нещодавнього голосування в ООН, яке засуджує укази Росії про анексію, заявивши, що натомість світ має зосередитися на сприянні припиненню вогню і політичному врегулюванню. Новий президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що Зеленський несе таку ж відповідальність за війну, як і Путін.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який намагається підтримувати добрі стосунки і з Москвою, і з Києвом, у жовтні запропонував Зеленському допомогу в мирних переговорах. Однак його пропозиція була відкинута.

Водночас, видання зазначає, що офіційні особи США припускають, що зрештою Зеленський, імовірно, підтримає переговори і піде на поступки, до яких він був готовий навесні. Вони вважають, що Київ намагається зафіксувати якнайбільше військових успіхів до настання зими, коли може з'явитися можливість перейти до дипломатії.

Щоб мотивувати українців, президент виступав за перемогу, а не врегулювання конфлікту, ставши символом непокори Кремлю. Схоже, що українське бачення перемоги у жовтні підтримали й країни "Великої сімки", які схвалили план "справедливого миру". Цей план враховує потенційні російські репараційні виплати та гарантії безпеки для України. Деякі члени G7 вважають, що поворотний момент може статися, якщо ЗСУ наблизиться до Криму.

Нагадаємо, днями Міністерство закордонних справ Росії вкотре нагадало, що РФ сподівається на переговори з Україною "з урахуванням нових територіальних реалій і ситуації на землі". В Україні у відповідь на заяву росіян нагадали, що переговори можливі лише за двох умов: припинення війни та виведення військ окупантів з її території.