Чтобы всех успокоить: США просят Украину продемонстрировать готовность к переговорам, — WP

По данным журналистов, американские политики вовсе не намерены подталкивать Киев к капитуляции. Цель — убедить международных партнеров Украины в том, что война не затянется на годы.

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Администрация президента США Джозефа Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров заявить о своей готовности вести переговоры с Россией, пишет The Washington Post, ссылаясь на свои неназванные источники.

По их словам, американцы не собираются давить на Киев, требуя садиться за стол переговоров. Скорее, их предложение стало попыткой обеспечить поддержку украинского правительства другими странами, которые опасаются, что война затянется на долгие годы. В частности, запрет президента Владимира Зеленского на переговоры с Владимиром Путиным вызвал обеспокоенность в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки, которые с ростом цен на продукты питания и топлива. Также многие политики боятся ядерной войны.

"Усталость от Украины — это реальная проблема для некоторых наших партнеров", — сказал один американский чиновник.

Издание также отмечает, что опросы в Соединенных Штатах показывают все меньшую поддержку республиканцами продолжение финансирования ВСУ на нынешнем уровне. Поэтому Белый дом может столкнуться с сопротивлением после промежуточных выборов во вторник. Однако 4 ноября советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США поддерживают справедливый и прочный мир для Украины, что поддержка США будет продолжаться независимо от внутренней политики.

"Мы намерены полностью обеспечить наличие необходимых ресурсов и получить голоса с обеих сторон, чтобы это произошло", — сказал он.

Почему Россия захотела переговоров?

О переговорах все чаще говорят по мере того, как украинские войска освобождают оккупированные территории и приближаются к особенно ценным для Путина районам: от Крыма до городов, расположенных на "сухопутном коридоре" к полуострову.

Столкнувшаяся с серией поражений на поле боя, Россия предлагает договариваться, хотя ранее не желала соглашаться ни на что, кроме капитуляции Украины.

В искренность ее намерений никто в Киеве не верит.

"Цинично, что Россия и ее западные сторонники протягивают оливковую ветвь. Пожалуйста, не дайте себя обмануть: агрессор не может быть миротворцем", — написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в недавней статье, опубликованной The Washington Post.

Ветеран дипломатии Александр Вершбоу, занимавший пост посла США в России и заместителя генерального секретаря НАТО, заявил, что Соединенные Штаты не могут позволить себе игнорировать то, как и когда будет завершена война. Американцы заинтересованы в обеспечении европейской безопасности и сдерживании дальнейшей агрессии Кремля.

"Если условия станут более благоприятными для переговоров, я не думаю, что администрация будет пассивна, — сказал Вершбоу. — Но в конечном итоге воюют украинцы, поэтому мы не должны сомневаться в них".

Как менялась позиция Украины в отношении переговоров?

Издание напоминает, что вскоре после февральского вторжения российской армии Владимир Зеленский призывал к заключению мира. Он предлагал России отвести войска на границы по состоянию на 23 февраля взамен обещая нейтральный статус Украины.

В конце сентября, когда Россия официально аннексировала четыре оккупированных области, Зеленский издал указ , который запрещает переговоры с Владимиром Путиным. Он пояснил, что переговоры возможны лишь с новым президентом РФ.

Журналисты отмечают, что ужесточение позиции Киева связаны не только с аннексией, на которую пошел Кремль, но и со вскрывшимися многочисленными фактами систематических зверств российской армии, а также регулярными авиаударами по украинским городам.

В последние недели украинцы все больше критикуют "полезных идиотов" на Западе, обвиняя их в том, что они служат интересам Москвы, подчеркивает издание.

В качестве примера оно приводит высказывание советника главы Офиса президента Михаила Подоляка: "Если Россия победит, получим период хаоса: расцвет тираний, войн, геноцидов, ядерные гонки. Любые "уступки" Путину сегодня – это соглашение с дьяволом. Вам не понравится ее цена".

Украинские официальные лица подчеркивают, что любое мирное соглашение лишь дает Кремлю отсрочку, чтобы подготовиться к новому удару. Единственный способ предотвратить их — победить российскую армию на поле боя. При этом в Киеве не могут понять, как можно вести переговоры с Кремлем, который отрицает право Украины на независимость и уверен, что должен контролировать чужую страну.

Чем недовольны оппоненты Киева?

Журналисты отмечают, что западные чиновники тоже не верят России, однако их раздражают резкие публичные упреки Украины, так как она по-прежнему полностью зависит от помощи Запада. К тому же российско-украинская война уже усугубила глобальные экономические проблемы, способствуя резкому росту цен на энергоносители для европейских потребителей и вызывая скачок цен на сырьевые товары.

В Соединенных Штатах рост инфляции, частично связанный с войной, усилил сопротивление республиканцев президенту Байдену и его Демократической партии в преддверии промежуточных выборов 8 ноября. Согласно опросу, опубликованному 3 ноября Wall Street Journal, 48% республиканцев считают, что США делают "слишком много" для поддержки Украины.

Обеспокоенность по поводу затянувшейся войны особенно заметна в странах, которые ранее не решались поддержать возглавляемую США коалицию в поддержку Украины либо из-за связей с Москвой, либо из-за нежелания идти на поводу у Вашингтона.

Южная Африка воздержалась от недавнего голосования в ООН, осуждающего указы России об аннексии, заявив, что вместо этого мир должен сосредоточиться на содействии прекращению огня и политическому урегулированию. Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Зеленский несет такую ​​же ответственность за войну , как и Путин.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который пытается поддерживать хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом, в октябре предложил Зеленскому помощь в мирных переговорах. Однако его предложение было отвергнуто.

В то же время издание отмечает, что официальные лица США предполагают, что в итоге Зеленский, вероятно, поддержит переговоры и пойдет на уступки, к которым он был готов весной. Они считают, что Киев пытается зафиксировать как можно больше военных успехов до наступления зимы, когда может появиться возможность перейти к дипломатии.

Чтобы мотивировать украинцев, президент выступал за победу, а не урегулирование конфликта, став символом неповиновения Кремлю. Похоже, что украинское видение победы в октябре поддержали и страны "Большой семерки", которые одобрили план "справедливого мира". Этот план включает в себя потенциальные российские репарационные выплаты и гарантии безопасности для Украины. Некоторые члены G7 считают, что поворотный момент может произойти, если ВСУ приблизятся к Крыму.

Напомним, на днях Министерство иностранных дел России в очередной раз напомнило, что РФ надеется на переговоры с Украиной "с учетом новых территориальных реалий и ситуации на земле". В Украине в ответ на заявление россиян напомнили, что переговоры возможны лишь при двух условиях: прекращении войны и выводе войск оккупантов с ее территории.