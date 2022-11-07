Україна ніколи не відмовлялася від переговорів із Росією, – Подоляк

За словами радника глави Офісу президента, Володимир Путін не готовий до умов Києва про виведення російських військ з окупованих територій, тому Україна вестиме переговори з наступним лідером РФ.

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Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Але для цього Російська Федерація має вивести своїх військових з окупованих територій країни. Про це в себе в соцмережах написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита: спочатку РФ виводить війська з України, потім — все інше", — висловився він.

За словами представника ОП, Володимир Путін не готовий до таких умов щодо проведення переговорів. Тому Київ обговорюватиме ці питання з наступним президентом РФ, який прийде на зміну Путіну.

"Ми конструктивні у своїй оцінці: будемо говорити з наступним лідером РФ", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, The Washington Post повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно закликає українських лідерів заявити про свою готовність вести переговори з Росією.

Раніше видання The Wall Street Journal пише, що радник із нацбезпеки США Джейк Салліван останні місяці вів конфіденційні бесіди з високопоставленими помічниками Володимира Путіна з метою запобігти ескалації в Україні та застерегти Москву від застосування ядерної зброї.