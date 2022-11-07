Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией, – Подоляк

По словам советника главы Офиса президента, Владимир Путин не готов к условиям Киева о выводе российских войск с оккупированных территорий, поэтому Украина будет вести переговоры со следующим лидером РФ.

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Украина никогда не отказывалась от переговоров. Но для этого Российская Федерация должна вывести своих военных с оккупированных территорий страны. Об этом у себя в соцсетях написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Нужно понимать, что Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта: сначала РФ выводит войска из Украины, потом –– все остальное", –– высказался он.

По словам представителя ОП, Владимир Путин не готов к таким условиям для проведения переговоров. Поэтому Киев будет обсуждать эти вопросы со следующим президентом РФ, который придет на смену Путину.

"Мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером России", –– подчеркнул Подоляк.

Напомним, The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров заявить о своей готовности вести переговоры с Россией.

Ранее издание The Wall Street Journal пишет, что советник по нацбезопасности США Джейк Салливан последние месяцы вел конфиденциальные беседы с высокопоставленными помощниками Владимира Путина с целью предотвратить эскалацию в Украине и предостеречь Москву от применения ядерного оружия.