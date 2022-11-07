Не допустить эскалацию: Белый дом провел тайные переговоры с окружением Путина, — WSJ

Журналисты отмечают, что Белый дом пытается снизить риск более широкого конфликта из-за Украины и предостерегает Москву от применения ядерного или другого оружия массового уничтожения.

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Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в последние месяцы вел конфиденциальные беседы с высокопоставленными помощниками президента России Владимира Путина с целью предотвратить эскалацию в Украине и предостеречь Москву от применения ядерного оружия. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Журналисты со ссылкой на официальные лица США пишут, что главный советник президента Джо Байдена по национальной безопасности поддерживал контакт с советником Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и разговаривал с советником по нацбезопасности РФ Николаем Патрушевым.

В материале отмечается, что Белый дом вел переговоры с Кремлем не для урегулирования ситуации в Украине, а для того, чтобы предотвратить риск эскалации и сохранить открытыми каналы связи. Вместе с тем Белый дом публично не подтвердил никаких контактов Салливана с высокопоставленными российскими чиновниками. Отвечая на вопрос, проводил ли советник Байдена тайные переговоры с Ушаковым и Патрушевым пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Адриенн Уотсон сказала: "Люди много чего утверждают", и отказалась от дальнейших комментариев.

Возвращение к дипломатии

Обозреватели также отметили, что переговоры секретные переговоры Белого дома с Кремлем ведутся на фоне сокращения традиционных дипломатических контактов между двумя странами. Несмотря на жесткие санкции в ответ на вторжение РФ в Украину, в Вашингтоне заявили о необходимости поддерживать определенный уровень контактов с Москвой в целях национальной безопасности.

О верности такой позиции говорят и бывшие американские чиновники. По их мнению Белому дому полезно поддерживать контакт с Кремлем, поскольку российско-американские отношения находятся на самой низкой точке со времен окончания холодной войны.

"Я думаю, что всегда важно, особенно для стран, обладающих ядерным оружием, поддерживать открытые каналы связи, чтобы понять, что думает каждая из сторон, и таким образом избежать возможности случайной конфронтации или войны", — сказал Иво Даалдер, который работал послом США в НАТО во время администрации Обамы.

Что касается Салливана, то в Белом доме его считают сторонником поддержания контактов с Россией. По слухам, он взял на себя ведущую роль в координации политики и планов администрации Байдена в ответ на вторжение России в Украину. Вместе с тем Салливан участвует в дипломатическом диалоге с украинской стороной. Так, 4 ноября советник Байдена неожиданно прилетел в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым.

Напомним в материале Washington Post появилась информация о том, что советник по нацбезопасности США Джейк Салливан пытался убедить украинских чиновников в необходимости урегулирования конфликта. Однако было отмечено, Белый дом вовсе не намерен подталкивать Киев к капитуляции.