Узнал потребности ВСУ: советник Байдена по нацбезопасности неожиданно приехал в Киев (фото)

По версии СМИ, Джейк Салливан приехал из-за усиления роли Ирана в войне Украины с Россией. Советник объявил о пакете помощи, в который войдут модернизированные танки Т-72, беспилотники и ракеты класса "земля-воздух".

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прибыл 4 ноября в Киев и встретился с украинским руководством. Об этом сообщил Офис президента Украины (ОП).

Глава ОП Андрей Ермак провел с ним встречу в формате "тет-а-тет", они обсудили все актуальные вопросы сотрудничества Украины и США, а также продолжение поддержки Украины в борьбе против российских захватчиков, отметили в президентском офисе.

Приезд Салливана, как сказал Ермак, это важнейший сигнал поддержки Украины от Соединенных Штатов, когда страна подвергается постоянным ударам ракетами и дронами иранского производства.

В беседе по видеосвязи участвовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и представители высшего военного командования Украины. Они ознакомили Салливана с оперативной ситуацией на фронте и потребностями украинской армии, в том числе по защите воздушного пространства.

[ + – ] Салливану рассказали о последствиях ракетных ударов РФ

Джейку Салливану рассказали о последствиях российских ракетных ударов России по объектам критической инфраструктуры Украины.

Участники встречи затронули вопрос работы "зернового соглашения" и инициативу президента Украины Владимира Зеленского по созданию рабочей группе для подготовки предложений по помощи странам, страдающим острым продовольственным кризисом.

Салливан получил орден князя Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский вручил Салливану орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени за укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Агентство Bloomberg пишет, что Салливан посетил Киев, поскольку участие Ирана в российском вторжении усилилось.

Салливан посетил Украину впервые с начала войны с Россией. Советник Джо Байдена поделился подробностями нового пакета военной помощи США, подтвердил оказание экономической и гуманитарной помощи.

"Мы не колеблемся, не слабеем и не отказываемся от нашей поддержки. Мы идем вперед", — заявил Салливан журналистам.

По данным CNN, Салливан объявил о дополнительном пакете помощи Украине в размере 400 миллионов долларов, в него входят модернизированные танки Т-72, беспилотники и модернизированные ракеты класса "земля-воздух".

Reuters тоже сообщило о неожиданном визите Салливана. По словам американского чиновника, США не изменят уровень поддержки Украины после промежуточных выборов в Конгресс.

Напомним, что до визита в Украину Салливан обещал ответ США на применение Россией ядерного оружия в Украине.

Крайне правая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин ранее обещала прекратить поддержку Украины, если республиканцы победят на промежуточных выборах в Конгресс.

Байден, по данным СМИ, повышал голос во время беседы с Зеленским, когда речь шла о военной и гуманитарной поддержки Украины. Зеленский якобы не выразил благодарность американцам.