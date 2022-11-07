Не допустити ескалацію: Білий дім провів таємні переговори з оточенням Путіна, — WSJ

Журналісти зазначають, що Білий дім намагається знизити ризик ширшого конфлікту через Україну та застерігає Москву від застосування ядерної чи іншої зброї масового знищення.

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Радник із національної безпеки США Джейк Салліван останніми місяцями вів конфіденційні бесіди з високопоставленими помічниками президента Росії Володимира Путіна з метою запобігти ескалації в Україні та застерегти Москву від застосування ядерної зброї. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

Журналісти з посиланням на офіційні особи США пишуть, що головний радник президента Джо Байдена з національної безпеки підтримував контакт із радником Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та розмовляв із радником з нацбезпеки РФ Миколою Патрушевим.

У матеріалі наголошується, що Білий дім вів переговори з Кремлем не для врегулювання ситуації в Україні, а для того, щоб запобігти ризику ескалації та зберегти відкритими канали зв'язку. Водночас Білий дім публічно не підтвердив жодних контактів Саллівана з високопоставленими російськими чиновниками. Відповідаючи на запитання, чи проводив радник Байдена таємні переговори з Ушаковим та Патрушевим, прессекретарка Ради нацбезпеки США Адрієнн Вотсон сказала: "Люди багато чого стверджують", і відмовилася від подальших коментарів.

Повернення до дипломатії

Оглядачі також зазначили, що секретні переговори Білого дому з Кремлем ведуться на тлі скорочення традиційних дипломатичних контактів між двома країнами. Попри жорсткі санкції у відповідь на вторгнення РФ до України, у Вашингтоні заявили про необхідність підтримувати певний рівень контактів із Москвою з метою національної безпеки.

Про правильність такої позиції говорять і колишні американські урядовці. На їхню думку, Білому дому корисно підтримувати контакт з Кремлем, оскільки російсько-американські відносини знаходяться на найнижчій точці з часів закінчення холодної війни.

"Я думаю, що завжди важливо, особливо для країн, які мають ядерну зброю, підтримувати відкриті канали зв'язку, щоб зрозуміти, що думає кожна зі сторін, і так уникнути можливості випадкової конфронтації чи війни", — сказав Іво Даалдер, який працював послом США в НАТО під час адміністрації Обами.

Що стосується Саллівана, то в Білому домі його вважають прихильником підтримки контактів із Росією. За чутками, він взяв на себе провідну роль у координації політики та планів адміністрації Байдена у відповідь на вторгнення Росії до України. Водночас Салліван бере участь у дипломатичному діалозі з українською стороною. Так, 4 листопада радник Байдена несподівано прилетів до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, у матеріалі Washington Post з'явилася інформація про те, що радник з нацбезпеки США Джейк Салліван намагався переконати українських чиновників у необхідності врегулювання конфлікту. Проте зазначено, що Білий дім зовсім не має наміру підштовхувати Київ до капітуляції.