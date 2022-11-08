Переговоры между Украиной и РФ должны возобновиться, но момент для этого выберет Киев, – Макрон

По словам президента Франции, Украина должна определить условия и время для возобновления мирных переговоров.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией, но подходящий момент для этого должен выбрать Киев. Об этом французский лидер заявил во время пресс-конференции на 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

"Текущий контекст не позволяет дать оперативные объяснения на этот счет. Со своей стороны, я продолжаю считать, что в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров", –– прокомментировал президент Франции, отвечая на вопрос журналистов о возобновлении переговоров между Украиной и РФ.

При этом Макрон отметил, что все это будет происходить на условиях и в то время, которое выберет Киев.

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров", –– добавил он.

Глава Франции также сказал, что выдвижение каких-то абсолютно радикальных предварительных условий для проведения переговоров было бы поспешным решением.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров. Но для этого Российская Федерация должна вывести своих военных с оккупированных территорий страны. По его словам, Киев будет вести переговоры со следующим лидером РФ, так как Владимир Путин не готов к условиям Украины.

Ранее The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров заявить о своей готовности вести переговоры с Россией.