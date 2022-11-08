Переговори між Україною та РФ мають відновитися, але момент для цього обере Київ, – Макрон

За словами президента Франції, Україна має визначити умови та час для відновлення мирних переговорів.

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Президент Франції Емманюель Макрон виступив за відновлення мирних переговорів між Україною та Росією, але слушний момент для цього має обрати Київ. Про це французький лідер заявив під час пресконференції на 27-й Кліматичній конференції ООН у Єгипті.

"Поточний контекст не дозволяє дати оперативні пояснення з цього приводу. Зі свого боку, я продовжую вважати, що в якийсь момент нам доведеться повернутися за стіл переговорів", — прокоментував президент Франції, відповідаючи на запитання журналістів про поновлення переговорів між Україною та РФ.

При цьому Макрон зазначив, що все це відбуватиметься на умовах і в той час, який обере Київ.

"Ми хочемо повернення до миру. Це справа України визначити умови та час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів", –– додав він.

Глава Франції також сказав, що висування якихось абсолютно радикальних умов для проведення переговорів було б поспішним рішенням.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Але для цього Російська Федерація має вивести своїх військових з окупованих територій країни. За його словами, Київ вестиме переговори з наступним лідером РФ, оскільки Володимир Путін не готовий до умов України.

Раніше The Washington Post повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно закликає українських лідерів заявити про свою готовність вести переговори з Росією.