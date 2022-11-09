Зброя не допоможе: Папа Франциск знову закликав до переговорів щодо України

Глава Ватикану переконаний, що воєнні конфлікти вирішуються не "інфантильною логікою зброї, а з допомогою м'якої сили діалогу".

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Папа римський Франциск під час ранкової аудієнції 9 листопада знову закликав до дипломатичного врегулювання воєнного конфлікту в Україні. Понтифік переконаний, що російсько-українську війну неможливо "дозволити за допомогою зброї", тому потрібно домовлятися. Про це повідомляє італійське видання Agenzia Nova.

За словами глави Ватикану, жодні війни, зокрема й в Україні, не можна врегулювати "за допомогою інфантильної логіки зброї". Замість збройного рішення Франциск запропонував використати "м'яку силу діалогу".

"Я думаю про шалену війну, жертвою якої стала змучена Україна. І про багато інших конфліктів, які ніколи не будуть врегульовані за допомогою інфантильної логіки зброї, але лише м'якою силою діалогу", — наголосив понтифік.

Як приклад Франциск навів свою нещодавню поїздку в Бахрейн, яка стала, за його словами, новим кроком на шляху діалогу між християнами та мусульманами. Він наголосив на важливості створення братніх відносин на ґрунті спільних авторитетів для обох релігій, яким є праотець Авраам.

"У Бахрейні — як це зведено на Сході — люди прикладають руку до серця, коли вітають когось. Я теж так зробив, щоб звільнити місце всередині для тих, кого я зустрічаю. Тому що без готовності до прийняття діалог залишається порожнім, він залишається питанням ідей, а не реальності", — підсумував Франциск.

Нагадаємо, глава Римо-Католицької Церкви Франциск 6 листопада розповів про те, що Святий Престол робить для припинення війни в Україні. За його словами, понтифік відчуває велику любов до українського та російського народу, проте вражений жорсткістю тих росіян, які вирушають на війну як у подорож.

Російські ЗМІ 26 жовтня повідомили, що Папа Римський Франциск запропонував Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну провести у Ватикані переговори щодо врегулювання війни в Україні. Крім того, понтифік виступив за проведення через час у своїй резиденції велику конференцію з безпеки в Європі.