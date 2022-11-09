Оружие не поможет: Папа Франциск снова призвал к переговорам по Украине

Глава Ватикана убежден, что военные конфликты разрешаются не "инфантильной логикой оружия, а с помощью мягкой силы диалога".

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Папа римский Франциск во время утренней аудиенции 9 ноября вновь призвал к дипломатическому урегулированию военного конфликта в Украине. Понтифик убежден, что российско-украинскую войну невозможно "разрешить с помощью оружия", поэтому необходимо договариваться. Об этом сообщает итальянское издание Agenzia Nova.

По словам главы Ватикана, никакие войны, в том числе и в Украине, нельзя урегулировать "с помощью инфантильной логики оружия". Вместо вооруженного решения Франциск предложил использовать "мягкую силу диалога".

"Я думаю о безумной войне, жертвой которой стала измученная Украина. И о многих других конфликтах, которые никогда не будут урегулированы с помощью инфантильной логики оружия, но только мягкой силой диалога", — подчеркнул понтифик.

В качестве примера Франциск привел свою недавнюю поездку в Бахрейн, которая стала, по его словам, новым шагом на пути диалога между христианами и мусульманами. Он отметил важность создания братских отношений на почве общих авторитетов для обеих религий, каковым является праотец Авраам.

"В Бахрейне — как это принято на Востоке — люди прикладывают руку к сердцу, когда приветствуют кого-то. Я тоже так сделал, чтобы освободить место внутри себя для тех, кого я встречаю. Потому что без готовности к принятию диалог остается пустым, он остается вопросом идей, а не реальности", — подытожил Франциск.

Напомним, глава Римско-католической Церкви Франциск 6 ноября рассказал о том, что Святой Престол делает для прекращения войны в Украине. По его словам, понтифик испытывает большую любовь к украинскому и русскому народу, однако поражен жесткости тех россиян, которые отправляются на войну как в путешествие.

Российские СМИ 26 октября сообщили, что Папа Римский Франциск предложил Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести в Ватикане переговоры по урегулированию войны в Украине. Кроме того понтифик выступил за проведение через время в своей резиденции большой конференцию по безопасности в Европе.