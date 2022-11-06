Папа Римский заявил, что любит и россиян, и украинцев

По словам понтифика, его поражает жестокость российских наемников и солдат, с которой те отправляются на войну как в путешествие. Вместе с тем, он не считает, что жестокость имманентно присуща русским, которых называет великим народом. Франциск напомнил, что Достоевский до сих пор вдохновляет верующих на осмысление сущности христианства.

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Во время возвращения из поездки в Бахрейн Папа Римский Франциск побеседовал с журналистами и рассказал о том, что Святой Престол делает, чтобы остановить войну в Украине. Об этом сообщает Vatican News.

"Что меня поражает — и поэтому я использую слово "многострадальная" применительно к Украине — так это жестокость, которая не свойственна русским, может быть… потому что русские — великий народ. Это жестокость наемников, солдат, которые отправляются на войну как в путешествие, наемники… я предпочитают думать об этом именно так, потому что я глубоко уважаю русских людей, за русский гуманизм", — сказал Францис.

Он добавил, что достаточно вспомнить писателя Достоевского, который до сих пор подталкивает христиан к осмыслению христианства.

"Я испытывают большую любовь и к русскому народу, и к украинскому, – сказал Папа.

Он также рассказал, что в 11-летнем возрасте был знаком с одним украинским священником. Тот научил его служить мессу на украинском языке, поэтому он знает церковные песни на украинском, помнит их с детства.

"У меня большая привязанность к литургии на украинском. И теперь я оказался между двумя народами, которых люблю", — пояснил понтифик.

Он также сказал, что Государственный секретариат Ватикана постоянно следит за происходящим, и напомнил, что на следующий день после начала войны он обращался в российское посольство.

"На следующий день после начала войны, — я считал это немыслимым, невозможным — я пошел в российское посольство, чтобы поговорить с послом. Он хороший человек. Я был знаком с ним шесть лет, с тех пор как он приехал. Он гуманист. Я помню, он прокомментировал: "Мы попали под диктатуру денег", говоря о цивилизации". Гуманист, борющийся за равноправие", — сказал понтифик. Франциск также обращался к российскому послу с предложением поехать, в случае необходимости, в Москву на переговоры с Путиным.

"Лавров ответил вежливо: "Спасибо". В этом не было нужды", — пояснил Папа, по словам которого, с тех пор он дважды беседовал с Зеленским по телефону, и добавил, что поиски решения со стороны Ватикана продолжаются.

Напомним, что, по данным российских СМИ, Папа Римский предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Ватикане. Сообщается, что Ватикан готов стать посредником в переговорах между двумя странами ради достижения мира.

Ранее Фокус сообщал, что Папа Римский призвал отказаться от ядерного оружия. С таким призывом понтифик обратился к мировым лидерам.