Папа Римський заявив, що любить і росіян, і українців
За словами понтифіка, його вражає жорстокість російських найманців і солдат, з якою ті вирушають на війну як у подорож. Разом із тим він не вважає, що жорстокість іманентно властива росіянам, яких називає великим народом. Франциск нагадав, що Достоєвський досі надихає вірян на осмислення сутності християнства.
Під час повернення з поїздки до Бахрейну Папа Римський Франциск поговорив із журналістами та розповів про те, що Святий Престол робить, щоб зупинити війну в Україні. Про це повідомляє Vatican News.
"Що мене вражає — і тому я використовую слово "багатостраждальна" стосовно України — так це жорстокість, яка не властива росіянам, можливо ... тому що росіяни — великий народ. Це жорстокість найманців, солдат, які вирушають на війну як у подорож, найманці… я волію думати про це саме так, тому що я глибоко поважаю російських людей за російський гуманізм", — сказав Франциск.
Він додав, що досить згадати письменника Достоєвського, котрий досі підштовхує християн до осмислення християнства.
"Я відчуваю велику любов і до російського народу, і до українського", — сказав Папа.
Він також розповів, що в 11-річному віці був знайомий з одним українським священиком. Той навчив його служити месу українською мовою, тому знає церковні пісні українською, пам'ятає їх із дитинства.
"У мене велика прихильність до літургії українською. І тепер я опинився між двома народами, яких люблю", — пояснив понтифік.
Він також сказав, що Державний секретаріат Ватикану постійно стежить за тим, що відбувається, і нагадав, що наступного дня після початку війни він звертався до російського посольства.
"Наступного дня після початку війни, — я вважав це немислимим, неможливим — я пішов у російське посольство, щоб поговорити з послом. Він хороша людина. Я був знайомий з ним шість років, відколи він приїхав. Він гуманіст. Я пам'ятаю, він прокоментував: "Ми потрапили під диктатуру грошей", говорячи про цивілізацію. Гуманіст, який бореться за рівноправність", — сказав понтифік. Франциск також звертався до російського посла з пропозицією поїхати, в разі потреби, до Москви на переговори з Путіним.
"Лавров відповів ввічливо: "Спасибі". У цьому не було потреби", — пояснив Папа, за словами якого, відтоді він двічі розмовляв із Зеленським по телефону, і додав, що пошуки рішення з боку Ватикану продовжуються.
Нагадаємо, що, за даними російських ЗМІ, Папа Римський запропонував Путіну та Зеленському провести переговори у Ватикані. Повідомляється, що Ватикан готовий стати посередником у переговорах між двома країнами задля досягнення миру.
Раніше Фокус повідомляв, що Папа Римський закликав відмовитись від ядерної зброї. З таким закликом понтифік звернувся до світових лідерів.