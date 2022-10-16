Папа Римский заявил, что владеть ядерным оружием "аморально"

Папа призвал отказаться от ядерного и атомного оружия.

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Папа Римский Франциск призвал мир отказаться от ядерного оружия. Об этом он заявил в своей новой книге "Прошу вас во имя Господа. 10 молитв о надежде на будущее", пишет La Stampa.

"Я прошу во имя Бога положить конец жестокому безумию войны", — заявил Папа Римский в новой книге.

Война в Украине "поставила сознание миллионов людей в центре Запада перед суровой реальностью гуманитарной трагедии, которая уже некоторое время существует" и "показала нам зло ужасов войны", считает Папа Франциск.

"Нет ситуации, когда войну можно считать справедливой. Никогда нет места военному варварству", — заявил он.

Папа Римский обратился к местным и мировым лидерам с призывом отказаться от производства и торговли оружием. По словам Франциска, существование ядерного и атомного оружия "угрожает выживанию людей на Земле".

Он заявил, что на сегодня "неприемлемо и немыслимо", чтобы ресурсы продолжали растрачиваться на производство подобного оружия, в то время как "надвигается серьезный кризис, который имеет последствия для здоровья, продовольствия и климата и на который никогда не будет достаточно никаких инвестиций".

Франциск упомянул войну в Украине, но также распространил свое слово и на все ведущиеся сейчас войны, попросив политиков остановится, призвав их "не манипулировать информацией и не обманывать свои народы для достижения целей войны".

"Война также является неэффективным ответом: она никогда не решает проблем, которые намеревается решить. Может быть, Йемен, Ливия или Сирия, если привести несколько современных примеров, живут лучше, чем до конфликтов?", — задался вопросом Папа.

По его мнению, нужны диалог, переговоры, дипломатическое мастерство и дальновидная политика, "способная построить систему сосуществования, не основанную на силе оружия или сдерживании".

Напомним, ранее Папа Римский осудил бомбардировки Украины 10 октября. А ранее папский кардинал, который развозил гуманитарную помощь в Запорожской области, попал под обстрел и чудом спасся от гибели.