Папа Римський заявив, що володіти ядерною зброєю "аморально"

Франциск закликав країни світу відмовитися від ядерної та атомної зброї.

Related video

Папа Римський Франциск закликав світ відмовитись від ядерної зброї. Про це він заявив у своїй новій книзі "Прошу вас в ім'я Господа. 10 молитов про надію на майбутнє", пише La Stampa.

"Я прошу в ім'я Бога покласти край жорстокому божевіллю війни", — заявив Папа Римський у новій книзі.

Війна в Україні "поставила свідомість мільйонів людей у центрі Заходу перед суворою реальністю гуманітарної трагедії, яка вже деякий час існує" і "показала нам зло жахів війни", вважає Папа Франциск.

"Немає ситуації, коли війну можна вважати справедливою. Ніколи немає місця воєнному варварству", — заявив він.

Папа Римський звернувся до місцевих та світових лідерів із закликом відмовитися від виробництва та торгівлі зброєю. За словами Франциска, існування ядерної та атомної зброї "загрожує виживанню людей на Землі".

Він заявив, що на сьогодні "неприйнятно і немислимо", щоб ресурси продовжували витрачатися на виробництво подібної зброї тоді, коли "насувається серйозна криза, яка має наслідки для здоров'я, продовольства та клімату і на яку ніколи не буде достатньо жодних інвестицій".

Франциск згадав війну в Україні, але також поширив своє слово і на всі війни, які зараз ведуться, попросивши політиків зупинитися, закликавши їх "не маніпулювати інформацією і не обманювати свої народи для досягнення цілей війни".

"Війна також є неефективною відповіддю: вона ніколи не вирішує проблем, які має намір вирішити. Можливо, Ємен, Лівія чи Сирія, якщо навести кілька сучасних прикладів, живуть краще, ніж до конфліктів?", — запитав Папа.

На його думку, потрібні діалог, переговори, дипломатична майстерність та далекоглядна політика, яка "здатна побудувати систему співіснування, не засновану на силі зброї чи стримування".

Нагадаємо, раніше Папа Римський засудив бомбардування України 10 жовтня. А раніше папський кардинал, який розвозив гуманітарну допомогу на Запоріжжі, потрапив під обстріл і дивом врятувався від загибелі.