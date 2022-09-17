Посланець Папи Римського потрапив під обстріл ЗС РФ у Запорізькій області

Кардинал Конрад Краєвський зізнався, що "не знав куди тікати". Чоловік віз до регіону гуманітарну допомогу.

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Посланець Папи Римського, кардинал Конрад Краєвський потрапив під обстріл російських окупантів, коли повіз гуманітарну допомогу до сіл у Запорізькій області. Про це повідомляє ANSA.

Польський кардинал Краєвський вчетверте перебуває в Україні з початку війни з Росією. Він був в Одесі, потім вирушив до Запоріжжя, далі він збирається до Харкова.

І коли він доставляв гуманітарну допомогу в одне із сіл у Запорізькій області, куди, як він сам сказав, ніхто крім військових не заходить, кардинал та його супроводжуючі, два єпископи (католик і протестант) та український військовий, потрапили під обстріл ЗС РФ.

Вони тільки перестали розвантажувати свій фургон з продуктами та медикаментами, як почався обстріл.

Кардиналові довелося рятуватися, як і всім, хто був із ним. "Вперше в житті я не знав, куди тікати, тому що просто тікати — недостатньо, треба ще знати, куди", — сказав він ватиканським ЗМІ, зазначивши, що він сам і його супутники не постраждали.

Щойно обстріл припинився, кардинал продовжив роздавати гуманітарну допомогу.

Своє бойове "хрещення" святий отець описав як день, коли немає "ні слів, ні сліз", але зазначив, що сьогодні була річниця того дня, коли він став єпископом.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог продовжує атакувати позиції українських військових та обстрілювати населені пункти. Водночас, ЗС РФ готують шляхи до відступу. Вони навіть встигли затопити дев'ять вагонів поблизу Каховської ГЕС, намагаючись спорудити тимчасову переправу.