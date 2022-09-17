ЗС РФ готують шляхи відходу і мінус 180 військових одним ударом: головне за добу від Генштабу ЗСУ

У Генштабі нагадали, що ЗС РФ продовжує спроби штурмувати українські позиції, завдає ударів по мирних містах і порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

Related video

У Генштабі ЗСУ повідомили останні новини про те, що відбувається у різних областях України на 206-й день героїчного протистояння українських військових російським окупантам. ЗС РФ все ще намагаються повністю окупувати Донецьку область та організувати оборону на захоплених територіях.

Противник обстрілює позиції українських військових уздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ за окремими напрямками, запроваджує резерви та веде повітряну розвідку.

Також ЗС РФ продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, обстрілюючи будинки мирних жителів. Так, за цю добу ворог завдав чотири ракетні, п'ятнадцять авіаударів та понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню з військових та цивільних об'єктів на території України.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Харків, Дружківка, Костянтинівка, Нью-Йорк, Мар'їнка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Нікополь, Оріхів, Очаків та інші. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

З танків, мінометів та артилерії противник обстрілював населені пункти на Сіверському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському та Харківському напрямках.

У Генштабі окремо зазначають, що стріляли не лише з окупованих територій, а й із території Росії.

На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник здійснював обстріл по лінії зіткнення, під обстріл потрапили понад 50 населених пунктів.

Після того, як ЗСУ вивели з ладу всі переправи через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти посилено готують шляхи відступу. Так, у районі Каховської ГЕС вони вже встигли затопити дев'ять вагонів, збираючись зробити тимчасову переправу. І продовжують тероризувати місцеве населення, змушуючи бізнесменів вести розрахунки в російських рублях, інакше погрожуючи відібрати бізнес.

Українська авіація завдала ударів по 10 районам зосередження живої сили та техніки супротивника та трьом позиціям зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Також було збито однин БПЛА противника.

І підтверджено знищення 180 окупантів у Херсоні. Удару було завдано ще 10 вересня по будівлі ТОВ "Алкоресурс", де розміщувався особовий склад і військова техніка противника. Підрозділи Росгвардії та ФСБ п'ять днів розбирали завали і діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати.

Нагадаємо, 17 вересня в результаті обстрілу Чугуєва Харківської області російські ракети влучили по об'єктам критичної інфраструктури, підприємствам, АЗС та приватному сектору міста. Було госпіталізовано 11-річну дівчинку, яка згодом померла від тяжких травм.