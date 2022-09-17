ВС РФ готовят пути отхода и минус 180 военных одним ударом: главное за сутки от Генштаба ВСУ

В Генштабе напомнили, что ВС РФ продолжают попытки штурмовать украинские позиции, наносят удары по мирным городам и нарушают нормы Международного гуманитарного права.

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В Генштабе ВСУ сообщили последние новости о том, что происходит в разных областях Украины на 206 день героического противостояния украинских военных российским оккупантам. ВС РФ все еще пытаются полностью оккупировать Донецкую область и организовать оборону на захваченных территориях.

Противник обстреливает позиции украинских военных вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке войск по отдельным направлениям, вводит резервы и ведет воздушную разведку.

Также ВС РФ продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, обстреливая дома мирных жителей. Так, за текущие сутки враг нанес четыре ракетных, пятнадцать авиаударов и более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, это, в частности, Харьков, Дружковка, Константиновка, Нью-Йорк, Марьинка, Кривой Рог, Запорожье, Никополь, Орехов, Очаков и другие. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Из танков, минометов и артиллерии противник обстреливал населенные пункты на Северском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском и Харьковском направлениях.

В Генштабе отдельно отмечают, что стреляли не только с оккупированных территорий, но и с территории России.

На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник совершал обстрелы по линии столкновения, под обстрел попали более 50 населенных пунктов.

После того, как ВСУ вывели из строя все переправы через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты усиленно готовят себе пути отступления. Так, в районе Каховской ГЭС, они уже успели затопить девять вагонов, собираясь сделать временную переправу. И продолжают терроризировать местное население, заставляя бизнесменов вести расчеты в российских рублях, в противном случае угрожая отобрать бизнес.

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются. Также был сбит один БПЛА противника.

И подтверждено уничтожение 180 оккупантов в Херсоне. Удар был нанесен еще 10 сентября по зданию ООО "Алкоресурс", где размещался личный состав и военная техника противника. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери.

Напомним, 17 сентября в результате обстрела Чугуева Харьковской области российские ракеты попали по объектам критической инфраструктуры, предприятиям, АЗС и частному сектору города. Была госпитализирована 11-летняя девочка, которая впоследствии скончалась от тяжелых травм.