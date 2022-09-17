11-летняя девочка погибла в результате ракетного обстрела Чугуева, — Синегубов

Тяжело раненную девочку доставили в медучреждение, но медикам не удалось спасти ее жизнь.

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После ракетного удара российской армии в городе Чугуев погибла 11-летняя девочка. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

17 сентября несколько ракет ВС РФ попали по объектам критической инфраструктуры, предприятиям, АЗС и частному сектору Чугуева. В результате одного из ударов ребенок получил тяжелые травмы, медики госпитализировали ее в больницу, но не смогли спасти. Кроме того, женщина получила ранение средней тяжести.

"К сожалению, 11-летняя девочка, госпитализированная в Чугуеве, от полученных травм скончалась", — заявил Олег Синегубов. — "От российского террора погиб невинный ребенок".

Трагедию в своем Telegram прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак:

"Слабые неудачники, воюющие с детьми. Русская нация позорна, потому что именно она ответственна за тех, кто совершает трусливые преступления. За тех, кто перечеркнул будущее целых поколений россиян, которые будут расплачиваться за все это из-за собственных комплексов и неадекватности".

Представитель областного управления ГСЧС Евгений Василенко в комментарии "Суспільному" подтвердил, что одна из российских ракет попала в частный сектор. После взрыва начался пожар, загорелось хозяйственное здание. Кроме того, еще одна ракета поразила административное здание в селе Каменная Яруга.

Сообщалось, что в Чугуеве ребенок погиб в результате российского обстрела 24 февраля, в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. После попадания снаряда начался пожар в многоквартирном доме площадью 100 квадратных метров. Спасатели констатировали смерть несовершеннолетнего мальчика.

Писали также о гибели матери и двух детей в Запорожской области. Как заявил глава ОВА Александр Старух, ночью 27 августа российские войска прицельно ударили по жилому дому, где находились мирные жители.