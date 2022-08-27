В Запорожской области ВС РФ убили мать и ее двух детей (фото)

По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, враг бил прицельно по дому со спящими мирными жителями.

В ночь на 27 августа российские войска обстреляли поселок Каменка Пологовского района Запорожкской области. ВС РФ ударили по жилой четырехэтажке с мирными жителями, в результате чего погибли пять человек, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Среди погибших – 29-летняя Анастасия Боровик и ее двое сыновей, которым было восемь лет и два года. Женщина работала заведующей культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета.

[ + – ] Анастасия Боровик погибла под завалами своей квартиры вместе с двумя детьми Фото: Александр Старух/ Запорожская ОВА

"В Каменке ни один работник культуры не пошел на сотрудничество с оккупантами. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Прощения этому преступлению нет и не будет", – написал Старух.

По его словам, по населенному пункту всего было произведено шесть выстрелов из оккупированной территории. Враг бил прицельно, о чем свидетельствует характер разрушений, поскольку верхний этаж дома практически снесен.

На данный момент продолжается разбор завалов, под которыми еще могут быть люди.

Досталось и областному центру. В Запорожье и Запороожском районе зафиксировали 16 прилетов. Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и рядом с областным центром.

Напомним, жителям Хортицкого района Запорожья начали выдавать йодид калия на случай аварии и утечки радиации на ЗАЭС.