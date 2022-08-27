У Запорізькій області ЗС РФ убили матір і її двох дітей (фото)

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, ворог бив прицільно по будинку зі мирними жителями, які спали.

У ніч проти 27 серпня російські війська обстріляли селище Кам'янка Пологівського району Запорізької області. ЗС РФ вдарили по житловій чотириповерхівці з мирними жителями, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Серед загиблих — 29-річна Анастасія Боровик і її двоє синів, яким було вісім років і два роки. Жінка працювала завідувачкою культурно-масового сектору КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради.

[ + – ] Анастасія Боровик загинула під завалами своєї квартири разом із двома дітьми Фото: Олександр Старух/Запорізька ОВА

"У Кам'янці жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами. Висловлюю співчуття близьким і рідним загиблих. Пробачення цього злочину немає і не буде", — написав Старух.

За його словами, по населеному пункту всього зробили шість пострілів із окупованої території. Ворог бив прицільно, про що свідчить характер руйнувань, оскільки верхній поверх будинку практично знесено.

Наразі продовжується розбір завалів, під якими ще можуть бути люди.

Дісталося й обласному центру. У Запоріжжі та Запорізькому районі зафіксували 16 прильотів. Окупанти атакували об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста й поряд із обласним центром.

Нагадаємо, мешканцям Хортицького району Запоріжжя почали видавати йодид калію на випадок аварії та витоку радіації на ЗАЕС.