У Запоріжжі почали видавати йодид калію на випадок витоку радіації на ЗАЕС

МОЗ рекомендує жителям населених пунктів, які проживають за 50-кілометрів у зоні від джерела радіації, проводити йодопрофілактику.

Жителям Хортицького району Запоріжжя почали видавати йодид калію на випадок аварії та витоку радіації на ЗАЕС. Цю інформацію підтвердив в. о. міського голови Анатолій Куртєв.

Він нагадав, що Хортицький район розташований від окупованого Енергодара за 45 кілометрів і для безпеки громадянам почали видавати йодид калію у дозуванні 125 мг.

За словами Куртєва, видавання медпрепаратів стартувало 23 серпня відповідно до рекомендацій МОЗ, в яких сказано, що мешканцям населених пунктів, які проживають у 50-кілометровій зоні від джерела радіації, рекомендовано проводити йодопрофілактику.

"Щоб уберегти життя і забезпечити населення необхідним препаратом у разі можливого витоку радіації було розпочато видавання йодиду калію. Хочу застерегти запорожців від паніки — жодних перевищень радіаційного фону в Запоріжжі не зафіксовано. Разом із тим, у разі надзвичайної ситуації і дорослі, і діти будуть діти вже забезпечені йодидом і зможуть вчасно захиститися", — продовжив в. о. мера у своєму Telegram-каналі.

Куртєв нагадав, що йодид калію необхідно застосовувати лише в разі офіційного повідомлення про радіаційну аварію та в разі загрози потрапляння йоду в організм, тому медпрепарат не можна вживати "заздалегідь або про всяк випадок". Щоб убезпечити свій організм, громадянам рекомендують приймати таблетки протягом 6 годин із моменту викиду радіоактивних речовин.

Підсумовуючи, Анатолій Куртєв озвучив перелік місць, де громадяни можуть отримати йодид калію:

запорізький колегіум "Мала гуманітарна академія" — вул. Героїв 93-ї бригади, 13;

загальноосвітня школа № 32 — вул. Чотирнадцятого Жовтня, 13;

ЗОШ № 40 із поглибленим вивченням англійської мови — вул. Героїв 93-ї бригади, 18а;

гімназія №45 — проспект Ювілейний, 30-А;

ЗОШ № 49 — вул. Світла, 16-А;

ЗОШ № 51 — вул. Воронезька, 4;

ЗОШ № 91 — вул. Лахтинська, 6-А;

ЗОШ № 92 — вул. Лахтинська, 9;

запорізький багатопрофільний ліцей — вул. Героїв 93-ї бригади, 13А;

початкова школа "Згода" — проспект Інженера Преображенського, 9-Б;

початкова школа "Гармонія-плюс" — вул. Новгородська, 26-А;

багатопрофільний навчально-виховний комплекс № 106 — вул. Рубана,9

початковий НВК № 108 — вул. Дорошенка, 1;

у суботу–неділю — 16 кабінет на вулиці Запорізького козацтва, 25 з 09:00 до 13:00.

Нагадаємо, 25 серпня Запорізька АЕС була вперше в історії повністю відключена від електропостачання на тлі безперервних обстрілів ЗС РФ.

Запорізька ОВА під час останньої наради опрацювала кілька сценаріїв евакуації мирного населення з підконтрольної та окупованої територій на випадок радіаційної катастрофи на ЗАЕС.