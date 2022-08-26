В Запорожье начали выдавать йодид калия на случай утечки радиации на ЗАЭС

Минздрав рекомендует жителям населенных пунктов, проживающих в 50-километров зоне от источника радиации, проводить йодопрофилактику.

Жителям Хортицкого района Запорожья начали выдавать йодид калия на случай аварии и утечки радиации на ЗАЭС. Эту информацию подтвердил и.о. городского головы Анатолий Куртев.

Он напомнил, что Хортицкий район расположен от оккупированного Энергодара в 45 километрах и для безопасности гражданам начали выдавать йодид калия в дозировке 125 мг.

По словам Куртева, выдача медпрепаратов стартовала 23 августа в соответствии с рекомендациями Минздрава, в которых сказано, что жителям населенных пунктов, проживающих в 50-километровой зоне от источника радиации, рекомендовано проводить йодопрофилактику.

"Чтобы уберечь жизнь и обеспечить население необходимым препаратом в случае возможной утечки радиации была начата выдача йодида калия. Хочу предостеречь запорожцев от паники — никаких превышений радиационного фона в Запорожье не зафиксировано. Вместе с тем, в случае случившейся чрезвычайной ситуации и взрослые, и дети будут уже обеспечены йодидом и смогут вовремя защититься", — продолжил и.о. мэра в своем Telegram-канале.

Куртев напомнил, что йодид калия необходимо применять только в случае официального уведомления о радиационной аварии и при угрозе попадания йода в организм, поэтому медпрепарат нельзя употреблять "заранее или на всякий случай". Чтобы обезопасить свой организм, гражданам рекомендуют принимать таблетки в течение 6 часов с момента выброса радиоактивных веществ.

Подытоживая, Анатолий Куртев озвучил перечень мест, где граждане могут получить йодид калия:

запорожский колегиум "Малая гуманитарная академия" — ул.Героев 93-й бригады, 13

общеобразовательная школа № 32 — ул. Четырнадцатого Октября, 13

ОШ № 40 с углубленным изучением английского языка — ул. Героев 93-й бригады, 18а

гимназия №45 — проспект Юбилейный, 30-А

ОШ № 49 — ул. Светлая, 16-А

ОШ № 51 — ул. Воронежская, 4

ОШ № 91 — ул. Лахтинская, 6-А

ОШ № 92 — ул. Лахтинская, 9

запорожский многопрофильный лицей — ул. Героев 93-й бригады, 13А

начальная школа "Згода" — проспект Инженера Преображенского, 9-Б

начальная школа "Гармония-плюс" — ул. Новгородская, 26-А

многопрофильный учебно-воспитательный комплекс № 106 — ул. Рубана,9

начальный УВК № 108 — ул. Дорошенко, 1

в субботу – воскресенье — 16 кабинет на улице Запорожского казачества, 25 с 9:00 до 13:00.

Напомним, 25 августа Запорожская АЭС была впервые в истории полностью отключена от электроснабжения на фоне непрекращающихся обстрелов ВС РФ.

Запорожская ОВА в ходе последнего совещания проработала несколько сценариев эвакуации мирного населения с подконтрольной и оккупированной территорий на случай радиационной катастрофы на ЗАЭС.