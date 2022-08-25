Возможная авария на ЗАЭС: Запорожская ОВА проработала сценарии эвакуации населения

Местные власти будут осуществлять вывоз гражданских не только с подконтрольных, но и временно оккупированных территорий.

Запорожская областная военно-гражданская администрация провела совещание, в ходе которого прорабатывались разные сценарии эвакуации населения в случае аварии на Запорожской АЭС. Об этом информирует пресс-служба ОВА.

В ведомстве отмечают, что в случае аварии на Запорожской АЭС заработает система оповещения гражданского населения о чрезвычайной ситуации, которая сообщит мирным жителям дальнейший порядок действий.

Глава ОВА Александр Старух заявил, что в условиях реальной угрозы от действий ВС РФ у власти не будет времени для раздумий, поэтому военная администрация уже проработала сценарии реагирования, в том числе эвакуации.

"Будут применены все возможные системы оповещения, в чрезвычайных ситуациях своевременное и системное информирование имеет ключевой смысл. Мы должны позаботиться о населении как на подконтрольной, так и на оккупированной территории, никого не можем оставлять один на один с бедой. Разработаны несколько планов, которые рассчитаны на временно оккупированные и подконтрольные территории. Это позволяет рассчитать все возможности и преграды для эвакуации гражданских", — информирует пресс-служба.

Напомним, 25 августа Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключения от энергосети. Линии связи с украинской системой были повреждены в результате непрекращающихся обстрелов со стороны ВС РФ. После отключения Запорожской АЭС радиационный фон в оккупированном Энергодаре был в норме — 10,4 микрорентген в час.

Стоит отметить, что о возможной эвакуации населения уже ранее предупреждали в Запорожской ОВА. Руководитель областной администрации Александр Старух рассказывал, что в случае аварии на ядерном объекте властям придется вывозить около 400 тысяч гражданских с территории двух областей.

Также сообщалось, что Россия разработала план отключения Запорожской АЭС от украинской энергосети, что может привести к катастрофическому отказу ее систем охлаждения и последующей радиационной катастрофе.