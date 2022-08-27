Нова атака окупантів: уночі російські війська обстріляли Харків та Запоріжжя (відео)

Повідомляється, що у Харкові постраждала школа в центрі міста, а також історична будівля. А от у Запорізькій області зафіксували 16 прильотів.

Вночі російські окупанти знову обстріляли українські міста. Так, під обстрілами опинилися Харків і Запоріжжя, про що розповіла місцева влада.

Так, о 02:42 ночі мер Харкова Ігор Терехов у себе в Telegram підтвердив обстріл міста.

"Рекетний обстріл Харкова. Під ударом центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах. Попередньо без жертв та постраждалих", — написав він.

Також місцеві телеграм-канали показали відео обстрілу.

[ + – ] Обстріл Харкова

Потім з'явилися фотографії та відео наслідків нічної атаки.

[ + – ] Обстріл Харкова

"Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку ми реставрували кілька років тому. Постраждала школа у центрі Харкова", — написав Терехов у Telegram.

Крім того, о 04:45 ранку голова Запорізької ОВА Олександр Старух написав у своєму Telegram про обстріл Запоріжжя та області. За його словами, загалом було зафіксовано 16 прильотів. Російські окупанти атакували об'єкти інфраструктури.

[ + – ] Обстріл Запоріжжя.

Раніше Фокус писав, що Подоляк розповів, що станеться зі світом, якщо РФ переможе у війні. За словами радника глави ВП, якщо РФ переможе, то зможе диктувати свої умови Європі. Вона може розпочати війну з Молдовою, Грузією, спробувати забрати Північний Казахстан. А інші диктатори почнуть брати приклад із Путіна.

Ще нагадаємо, що ЗМІ викрили черговий фейк міноборони РФ. Міністерство опублікувало у Telegram відео нібито "знищення підрозділів ЗСУ" з вогнеметів. Проте самих українських солдатів у ролику немає.