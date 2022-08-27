Нова атака окупантів: уночі російські війська обстріляли Харків та Запоріжжя (відео)
Повідомляється, що у Харкові постраждала школа в центрі міста, а також історична будівля. А от у Запорізькій області зафіксували 16 прильотів.
Вночі російські окупанти знову обстріляли українські міста. Так, під обстрілами опинилися Харків і Запоріжжя, про що розповіла місцева влада.
Так, о 02:42 ночі мер Харкова Ігор Терехов у себе в Telegram підтвердив обстріл міста.
"Рекетний обстріл Харкова. Під ударом центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах. Попередньо без жертв та постраждалих", — написав він.
Також місцеві телеграм-канали показали відео обстрілу.
Потім з'явилися фотографії та відео наслідків нічної атаки.
"Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку ми реставрували кілька років тому. Постраждала школа у центрі Харкова", — написав Терехов у Telegram.
Крім того, о 04:45 ранку голова Запорізької ОВА Олександр Старух написав у своєму Telegram про обстріл Запоріжжя та області. За його словами, загалом було зафіксовано 16 прильотів. Російські окупанти атакували об'єкти інфраструктури.
Раніше Фокус писав, що Подоляк розповів, що станеться зі світом, якщо РФ переможе у війні. За словами радника глави ВП, якщо РФ переможе, то зможе диктувати свої умови Європі. Вона може розпочати війну з Молдовою, Грузією, спробувати забрати Північний Казахстан. А інші диктатори почнуть брати приклад із Путіна.
Ще нагадаємо, що ЗМІ викрили черговий фейк міноборони РФ. Міністерство опублікувало у Telegram відео нібито "знищення підрозділів ЗСУ" з вогнеметів. Проте самих українських солдатів у ролику немає.