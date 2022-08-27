У РФ видали війну з соняшниками за бій з ЗСУ: ЗМІ викрили черговий фейк міноборони (відео)

Міноборони РФ опублікувало відео з нібито боєм із ЗСУ. Проте журналісти з'ясували, що на відео прості навчання зі стрільби, яке зняли в соняшниковому полі.

Міністерство оборони РФ опублікувало в Telegram відео нібито "знищення підрозділів ЗСУ" з вогнеметів. Проте самих українських солдатів у ролику немає, про що написали журналісти порталу "Настоящее Время" в Telegram.

У Міноборони РФ написали, що вогнем з реактивних піхотних вогнеметів "Джміль" було знищено підрозділи ЗСУ, які наступали. Ролик із таким описом з'явився на каналі Міноборони РФ 25 серпня. Зазначимо, що на відео немає солдатів ЗСУ, російські військові стріляють по соняшниках.

"Судячи з метаданих (прихованих характеристик) відео, воно було записане ще 31 липня. Проєкт у програмі для монтажу відео називався "Заняття_1ДШБ_в2", що можна розшифрувати як "заняття 1-го десантно-штурмового батальйону (або бригади)", — написали журналісти "Настоящее Время".

У повідомленні сказано, що те, що відбувається на відео, більше нагадує навчання зі стрільби. Це можна визначити з того, що оператор знімає стрілка, стоячи поруч із ним. Він навіть не намагається ховатись від вогню так званих "ЗСУ". Також видно, що один снаряд потрапляє в соняшник, а другий відлітає в поле.

Те, що відбувається на відео, коментує військовий із закритим лицем, однак файл з коментарем розкриває його ім'я:

"Командир_вогнеметного_взводу_гвардії_старший_лейтенант_Іванов_Олександр".

[ + – ] Фейк Міноборони РФ

Також Фокус писав, що у РФ заявили про затримання "агента української розвідки". ФСБ Росії заявила про затримання "агента української розвідки", який нібито збирав та передавав в Україну інформацію про об'єкти Міноборони РФ.

Ще нагадаємо, що Міноборони України запропонувало РФ капітулювати. Українські військові ліквідували понад 45 тисяч російських загарбників за шість місяців повномасштабної війни. Київ закликає Москву скористатися шансом та здатися до повного знищення ворога.

Також повідомлялося, що у Міноборони РФ виправдали уповільнення перебігу вторгнення в Україну. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, США затягують війну, поставляючи зброю Україні, також це кратно збільшує кількість жертв мирного населення.