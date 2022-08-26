"Стежив за військовими об'єктами": у РФ заявляють про затримання "агента української розвідки" (відео)

РосЗМІ пишуть про нібито шпигуна ГУР Міноборони України, який жив у Курську. У його будинку виявили "спецтехніку" та "літературу зі снайперської підготовки, партизанської війни та роботи спецслужб".

ФСБ Росії заявила про затримання "агента української розвідки", який нібито збирав і передавав в Україну інформацію про об'єкти Міноборони РФ. Про це пише агентство "Інтерфакс" із посиланням на Центр громадських зв'язків російської спецслужби.

Як уточнюється, затриманий "шпигун" мешкає в місті Курськ. При цьому він, за версією ФСБ, є агентом Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Під час обшуку в нього нібито знайшли спеціальні технічні засоби, які, як стверджує країна-агресор, йому видали українські спецслужби.

"У персональному комп'ютері та мобільному телефоні [затриманого] виявлено спеціальну літературу зі снайперської підготовки, виживання, партизанської війни, розвідувально-диверсійної діяльності й роботи спецслужб", — зокрема, повідомили російським журналістам у ФСБ.

Також у росЗМІ опублікували відео затримання так званого "агента" та його свідчення на камеру. На відео чоловік каже, що є уродженцем міста Суми та що в лютому 2018 року його "завербував співробітник українських спецслужб на компрометуючих умовах" [затриманий не уточнює, про які умови йдеться].

"Через пару днів я вже був завербований ними й дав розписку про співпрацю з інформаційним агентством України, про отримання псевдоніму "Альтендорф" і отримання перших коштів на поточні витрати", — повідомляє чоловік на відео.

Він також каже, що займається виробництвом меблів, тому має доступ до будинків офіцерів авіаційного полку й інших військових підрозділів, що базуються в місті Курськ. "Агент" нібито мав збирати інформацію про них і членів їхніх сімей.

Стосовно затриманого порушили справу про шпигунство, за цією статтею чоловікові загрожує до 20 років ув'язнення, повідомляє ФСБ Росії.

ГУР України поки що ніяк не коментувало заяви ФСБ Росії про "українського агента" в Курську.

Нагадаємо, вчора, 25 серпня, ФСБ затримала "прихильника Азова", який нібито планував теракти в Калінінграді. За заявою російських спецслужб, він хотів підірвати об'єкти Балтійського флоту та вчинити теракт в аеропорту "Храброве".

24 серпня невідомий кинув два "коктейлі Молотова" в будівлю Орловської обласної адміністрації в Росії. Губернатор регіону припустив, що хтось так "вирішив відзначити День Незалежності України".