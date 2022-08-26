"Следил за военными объектами": в РФ заявляют о задержании "агента украинской разведки" (видео)

РосСМИ пишут о якобы шпионе ГУР Минобороны Украины, который жил в Курске. В его доме обнаружили "спецтехнику" и "литературу по снайперской подготовке, партизанской войне и работе спецслужб".

ФСБ России заявила о задержании "агента украинской разведки", который якобы собирал и передавал в Украину информацию об объектах Минобороны РФ. Об этом пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей российской спецслужбы.

Как уточняется, задержанный "шпион" проживает в городе Курск. При этом он, по версии ФСБ, является агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

При обыске у него якобы нашли специальные технические средства", которые, как утверждает страна-агрессор, ему выдали украинские спецслужбы.

"В персональном компьютере и мобильном телефоне [задержанного] обнаружены специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб", – в частности, сообщили российским журналистам в ФСБ.

Также в росСМИ опубликовали видео задержания так называемого "агента" и его признательные показания на камеру. На видео мужчина говорит, что является уроженцем города Сумы и что в феврале 2018 года его "завербовал сотрудник украинских спецслужб на компрометирующих условиях" [задержанный не уточняет, о каких условиях идет речь].

"Через пару дней я уже был завербован ими и дал расписку о сотрудничестве с информационным агентством Украины, о получении псевдонима "Альтендорф" и получении первых денежных средств на текущие расходы", – сообщает мужчина на видео.

Он также говорит, что занимается производством мебели, поэтому имеет доступ в дома офицеров авиационного полка и других военных подразделений, базирующегося в городе Курск. "Агент" якобы должен был собирать информацию о них и членах их семей.

В отношении задержанного возбуждено дело о шпионаже, по этой статье мужчине грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает ФСБ России.

ГУР Украины пока никак не комментировал заявления ФСБ России об "украинском агенте" в Курске.

Напомним, вчера, 25 августа, ФСБ задержала "сторонника Азова", который якобы планировал теракты в Калининграде. По заявлению российских спецслужб, он хотел взорвать объекты Балтийского флота и совершить теракт в аэропорту "Храброво".

24 августа неизвестный бросил два "коктейля Молотова" в здание Орловской областной администрации в России. Губернатор региона предположил, что кто-то так "решил отметить День независимости Украины".