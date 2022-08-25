ФСБ задержала "сторонника Азова", планировавшего теракт в аэропорту Калининграда, – СМИ (видео)

По сообщениям российских пропагандистов, при обыске у гражданина РФ нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте. ФСБ в его доме "обнаружила" и переписку с "Азовом".

ФСБ задержала 55-летнего гражданина РФ, который якобы планировал совершить теракты в Калининграде. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По сообщениям российских СМИ, мужчина предположительно хотел взорвать объекты Балтийского флота и совершать теракт в аэропорту "Храброво" в Калининграде.

При обыске в тайнике у россиянина нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, а также компоненты для изготовления взрывчатки.

Как пишут пропагандисты, задержанный является приверженцем украинского батальона "Азов". По версии ФСБ, все теракты житель Калининграда должен был совершить по "указанию находящихся в Украине координаторов "Азова". Также в его доме якобы была найдена переписка с бойцами украинского батальона, "агитационная литература" и символика запрещенной в России организации.

Сам мужчина на видео рассказывает, что в марте этого года он написал в чат-бот бывшего замминистра МВД Украины Антона Геращенко, а в апреле с ним якобы связались представители "Азова" с указаниями по подготовке теракта.

Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление оружия) УК РФ.

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