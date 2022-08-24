Количество поджогов в РФ растет: неизвестный бросил "коктейль Молотова" в администрацию (видео)

24 августа в областном городе Орел велосипедист бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание местного органа власти. Губернатор региона предположил, что кто-то так "решил отметить День независимости Украины".

Сегодня, 24 августа, в российском городе Орел неизвестный на велосипеде бросил два "коктейля Молотова" в здание областной администрации. Об этом

у себя в Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодня утром в городе Орле произошел удивительный инцидент. В 07:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью", – рассказал российский политик.

Клычков также опубликовал видео инцидента, на котором видно, как мужчина на велосипеде останавливается возле здания госоргана и кидает сначала одну бутылку с зажигательной смесью, потом другую и сразу уезжает.

По словам российского губернатора, возгорание удалось оперативно потушить, однако при тушении один из сотрудников пожарной службы получил ожоги.

"Если кто-то решил так отметить День независимости Украины, то говорю еще раз – мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать. В остальном – разберутся правоохранительные органы", – добавил Клычков.

[ + – ] Здание Орловской областной администрации после поджога.

Напомним, поджоги в России стали обычным делом. Так, в конце июня в Нижнем Новгороде "коктейль Молотова" метнули в управление ФСБ. Смесь не разгорелась, а поджигатель убежал. До этого сообщалось о поджоге здания главного управления ФСБ в Краснодаре.

Житель Тульской области напал на военкомат с топором и также пытался сжечь здание, но огонь быстро потушили.

Ранее мы писали о масштабном пожаре на складе OZON в Подмосковье, где огонь разошелся на 40 тыс. квадратов. В качестве основной версии возгорания на тот момент также озвучивался умышленный поджог.