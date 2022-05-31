Житель Тульской области напал на военкомат с топором и пытался сжечь здание

Разбив окно, неизвестный поджег здание, но огонь быстро потушили.

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В России продолжаются нападения на военкоматы. Очередной инцидент произошел в Ясногорске Тульской области ранним утром 31 мая, сообщает "База".

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Неизвестный около 4 утра пришел к военкомату с топором, разбил им окно кабинета и попытался поджечь здание. Сотрудникам учреждения удалось потушить огонь еще до приезда пожарных.

Ранее местные издания сообщали, что военкомат Тулы приглашает жителей области на военную службу по контракту минимальным сроком три месяца. Кандидатам обещали зарплату от 170 тыс. рублей в месяц; возможность получения жилья и выход на пенсию после 20 лет службы. О том, что контрактникам придется поехать на войну в Украину, в объявлении не было сказано.

Сейчас также продолжается призыв на срочную службу. До 15 июля в области намерены призвать в армию 4 тыс. юношей.

В середине мая ФСБ России заявила о задержании жителя Кемерово, которого чекисты называют "сторонником украинских нацистов". По их данным, мужчина будто бы повредил две опоры линии электропередачи, спровоцировав временное отключение электроэнергии. Во время допроса задержанный сказал, что планировал поджечь военкомат. В ФСБ утверждают, что при обыске его квартиры нашли бутылки с зажигательной смесью и схемы расположения военкоматов и отделений полиции.

4 мая в Нижневартовске неизвестные забросали военкомат "коктейлями Молотова": в здание полетели не менее семи бутылок с зажигательной смесью.

Ранее Фокус писал, что военкоматы в РФ поджигают для срыва мобилизации на войну в Украину.