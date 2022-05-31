Житель Тульської області напав на військкомат із сокирою та намагався спалити будівлю

Розбивши вікно, невідомий підпалив будинок, але вогонь швидко загасили.

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У Росії продовжуються напади на військкомати. Черговий інцидент стався в Ясногорську Тульської області рано-вранці 31 травня, повідомляє "База".

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Невідомий приблизно о 4 ранку прийшов до військкомату із сокирою, розбив їм вікно кабінету та спробував підпалити будівлю. Співробітникам установи вдалося загасити вогонь ще до приїзду пожежників.

Раніше місцеві видання повідомляли, що військкомат Тули запрошує жителів області на військову службу за контрактом мінімальним терміном на три місяці. Кандидатам обіцяли зарплатню від 170 тис. рублів на місяць; можливість отримання житла та вихід на пенсію після 20 років служби. Про те, що контрактникам доведеться поїхати на війну в Україну, не було сказано в оголошенні.

Наразі також триває призов на термінову службу. До 15 липня в області мають намір призвати в армію 4 тис. юнаків.

У середині травня ФСБ Росії заявила про затримання жителя Кемерово, якого чекісти називають "прихильником українських нацистів". За їхніми даними, чоловік нібито пошкодив дві опори лінії електропередачі, спровокувавши тимчасове відключення електроенергії. Під час допиту затриманий сказав, що планував підпалити військкомат. В ФСБ стверджують, що під час обшуку його квартири знайшли пляшки із запалювальною сумішшю і схеми розташування військкоматів і відділків поліції.

4 травня у Нижньовартівську невідомі закидали військкомат "коктейлями Молотова": у будівлю полетіли не менше семи пляшок із запалювальною сумішшю.

Раніше Фокус писав, що військкомати в РФ підпалюють для зриву мобілізації на війну в Україну.