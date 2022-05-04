У Нижньовартовську невідомі закидали військкомат "коктейлями Молотова" (відео)

Порушники, за даними журналістів, кинули щонайменше сім пляшок із запалювальною сумішшю в будівлю військового комісаріату.

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У російському Нижньовартовську невідомі чоловіки закидали "коктейлями Молотова" будівлю військкомату. Про це повідомляє видання Baza.

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Інцидент стався на вулиці Миру.

За даними журналістів, невідомі чоловіки вночі кинули "коктейлі Молотова" в будівлю військкомату.

Внаслідок влучення пляшки з горючою сумішшю спалахнула дерев'яна обшивка, проте пожежу швидко ліквідували поліцейські, які прибули на місце НП. Біля військкомату силовики також виявили ще один невикористаний "коктейль Молотова".

Пізніше видання Baza опублікувало відео, на якому видно, як невідомі закидали пляшки з горючою сумішшю в будівлю центру комплектування.

"Сьогодні вночі хтось метнув пару пляшок із запалювальною сумішшю в передбанник будівлі військкомату на вулиці Миру. Судячи з відео, метальників було двоє. Вони кинули щонайменше сім "коктейлів Молотова", — йдеться в підписі до опублікованого відеоролика.

За фактом НП відкрито кримінальну справу за двома статтями — підпал та хуліганство. У пресслужбі МВС у Ханти-Мансійському автономному округу підтвердили інформацію про пожежу у військкоматі в Нижньовартовську.

У МНС повідомили, що внаслідок підпалу на першому поверсі було сильне задимлення, хоча будівля не сильно постраждала. Самих паліїв, які закидали "коктейлі Молотова" у військкомат, поки не знайшли.

[ + – ] У Нижньовартовську невідомі закидали "коктейлями Молотова" військкомат

Нагадаємо, в Росії підпалюють військкомати для зриву мобілізації та посилання людей на війну в Україну. На кінець квітня в сусідній країні зафіксовано щонайменше п'ять випадків, коли громадяни закидали "коктейлі Молотова" у військові комісаріати.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, що Володимир Путін на військовому параді 9 травня може оголосити тотальну мобілізацію.