В РФ неизвестные забросали военкомат "коктейлями Молотова" (видео)

Нарушители, по данным журналистов, кинули не менее семи бутылок с зажигательной смесью в здание военного комиссариата в городе Нижевартовск.

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В российском Нижневартовске неизвестные мужчины забросала "коктейлями Молотова" здание военкомата. Об этом сообщает издание Baza.

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Инцидент произошел на улице Мира.

По данным журналистов, неизвестные мужчины ночью кинули "коктейли Молотова" в здание военкомата.

В результате попадания бутылки с горючей смесью загорелась деревянная обшивка, однако пожар был быстро ликвидирован полицейскими, которые прибыли на место ЧП. Возле военкомата силовики также обнаружили еще один неиспользованный "коктейль Молотова".

Позже издание Baza опубликовало видео, на котором видно, как неизвестные забрасывали бутылки с горючей смесью в здание центра комплектования.

"Сегодня ночью некто метнул пару бутылок с зажигательной смесью в предбанник здания военкомата на улице Мира. Судя по видео, метателей было двое. Они кинули не менее семи "коктейлей Молотова", — говорится в подписи к опубликованному видеоролику.

По факту ЧП было открыто уголовное дело по двум статьям — поджог и хулиганство. В пресс-службе МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу подтвердили информацию о возгорании в военкомате в Нижневартовске.

В МЧС сообщили, что в результате поджога на первом этаже было сильное задымление, хотя здание не сильно пострадало. Самих поджигателей, которые забрасывали "коктейли Молотова" в военкомат, пока не нашли.

[ + – ] В Нижневартовске неизвестные забросали "коктейлями Молотова" военкомат

Напомним, в России поджигают военкоматы для срыва мобилизации и отправки людей на войну в Украину. На конец апреля в соседней стране было зафиксировано не менее пяти случаев, когда граждане забрасывали "коктейли Молотова" в военные комиссариаты.

Также Фокус в своем материале рассказывал, что Владимир Путин на военном параде 9 мая может объявить тотальную мобилизацию.