В России поджигают военкоматы, чтобы сорвать мобилизацию

В РФ зафиксированы по меньшей мере пять случаев, когда местные жители бросали в здания военкоматов "коктейли Молотова" в попытке уничтожить личные дела призывников.

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В России участились случаи поджогов военкоматов. Известно о пяти подобных инцидентах, которые имело место в Московской, Ивановской, Свердловской областях, в городе Воронеже, а на днях подожгли военкомат в Мордовии. Об этом сообщает Telegram-канал Важные Истории.

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Предполагается, что местные жители пытаются уничтожить личные дела призывников, чтобы таким образом остановить мобилизацию.

Мордовия

В ночь на 18 апреля неизвестные забросали "коктейлями Молотова" военкомат в поселке городского типа Зубова Поляна. Местная администрация подтвердила этот факт, однако о причинах произошедшего не упоминалось.

Военный комиссар Николай Шлыков не прокомментировал инцидент, однако полиция инициировала уголовное производство по подозрению в "умышленном уничтожении имущества".

Сообщается, что пожар начался примерно в три часа ночи. Ущерб нанесен помещениям с данными о призывниках, одно из помещений выгорело полностью, сгорели находившиеся там компьютеры. В дальнейшем на месте происшествия было найдено несколько бутылок с зажигательной смесью.

Московская область

В Луховицах Московской области поджигатель военкомата рассказал, что пытался таким образом уничтожить личные делами призывников и выразить протест против войны в Украине.

Он считает, что такую информацию следует распространять.

"Украинцы будут знать, что в России за них бьются, не все боятся и не всем безразлично", — объяснил автор "инсталляции" с подожженным военкоматом.

Воронеж

[ + – ] Предполагаемый поджигатель военкомата в Воронеже.

В начале марта в центре Воронежа местный житель разбил банку с легковоспламеняющейся жидкостью о дверь помещения, в котором отбирались на военную службу контрактников.

Свердловская область

11 марта житель города Березовский Свердловской области попытался с помощью бутылки с зажигательной смесью поджечь здание местного военкомата.

Мужчину задержали и содержат в СИЗО. По его словам, так он пытался сорвать призывную кампанию.

Ивановская область

В ночь на 19 марта бутылка с зажигательной смесью попала в окно военкомата города Шуя Ивановской области.

Напомним, что в РФ собираются призвать 134 500 срочников во время весеннего призыва. Глава Кремля Владимир Путин неоднократно отрицал присутствие в Украине срочников, но 9 марта в МО РФ все же это признали.

Ранее Фокус сообщал, что, по мнению представителя Зеленского, Россия может официально объявить войну Украине, чтобы получить юридические основания для масштабной мобилизации. Сейчас ВС РФ не хватает возможностей для формирования необходимого резерва, чтобы достичь промежуточные цели.