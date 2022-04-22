У Росії підпалюють військкомати, щоб зірвати мобілізацію

В РФ зафіксовано щонайменше п'ять випадків, коли місцеві жителі кидали у будівлі військкоматів "коктейлі Молотова" у спробі знищити особисті справи призовників.

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У Росії почастішали випадки підпалів військкоматів. Відомо про п'ять подібних інцидентів, що сталися у Московській, Іванівській, Свердловській областях, у місті Воронежі, а днями підпалили військкомат у Мордовії. Про це повідомляє Telegram-канал Важные Истории.

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Передбачається, що місцеві жителі намагаються знищити особисті справи призовників, щоб у такий спосіб зупинити мобілізацію.

Мордовія

У ніч проти 18 квітня невідомі закидали "коктейлями Молотова" військкомат у селищі міського типу Зубова Поляна. Місцева адміністрація підтвердила цей факт, проте про причини того, що сталося, не згадувалося.

Військовий комісар Микола Шликов не прокоментував інцидент, проте поліція ініціювала кримінальне провадження за підозрою у "навмисному знищенні майна".

Повідомляється, що пожежа почалася приблизно о третій годині ночі. Збитки завдано приміщенням із даними про призовників, одне з приміщень вигоріло повністю, згоріли комп'ютери, що знаходилися там. Надалі на місці події було знайдено кілька пляшок із запалювальною сумішшю.

Московська область

У Луховицях Московської області палій військкомату розповів, що намагався так знищити особисті справи призовників і висловити протест проти війни в Україні.

Він вважає, що таку інформацію варто розповсюджувати.

"Українці знатимуть, що в Росії за них б'ються, не всі бояться і не всім байдуже", — пояснив автор "інсталяції" із підпаленим військкоматом.

Воронеж

[ + – ] Передбачуваний палій військкомату у Воронежі.

На початку березня у центрі Воронежа місцевий житель розбив банку з легкозаймистою рідиною об двері приміщення, в якому відбирали на військову службу контрактників.

Свердловська область

11 березня мешканець міста Березовський Свердловської області спробував за допомогою пляшки із запалювальною сумішшю підпалити будівлю місцевого військкомату.

Чоловіка затримали й утримують у СІЗО. За його словами, так він намагався зірвати призовну кампанію.

Іванівська область

У ніч на 19 березня пляшка із запалювальною сумішшю потрапила у вікно військкомату міста Шуя Іванівської області.

Нагадаємо, що в РФ мають намір призвати 134 500 строковиків під час весняного призову. Глава Кремля Володимир Путін неодноразово заперечував присутність в Україні строковиків, але 9 березня в МО РФ все ж таки це визнали.

Раніше Фокус повідомляв, що на думку представника Зеленського, Росія може офіційно оголосити війну Україні, щоб отримати юридичні підстави для масштабної мобілізації. Наразі ЗС РФ не вистачає можливостей для формування необхідного резерву, щоб досягти проміжної мети.