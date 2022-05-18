Збирався палити військкомати: ФСБ затримала в Кемерово "прихильника України" (відео)

Місцевого жителя підозрюють у диверсії на лінії електропередач, що призвело до відключення електрики в регіоні. В його квартирі знайшли пляшки із запалювальною сумішшю, а також схеми розташування військкоматів та відділень поліції Кемерово.

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У Кемерово затримано місцевого жителя, підозрюваного в диверсії на лінії електропередач. Про це повідомляє Федеральна служба безпеки РФ.

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У своїй заяві спецслужба називає затриманого "прихильником українських нацистів", хоча про жодні зв'язки громадянина РФ з Україною не повідомляють.

За версією ФСБ, чоловік причетний до пошкодження двох опор ЛЕП, що спричинило тимчасове відключення електроенергії в Кемеровській області.

Під час обшуку в підозрюваного, чиє ім'я не називають, нібито вилучили пляшки із запалювальною сумішшю, каністри з бензином, два пневматичні пістолети, перероблені під стрільбу бойовими патронами, кріпильні болти з пошкоджених ЛЕП та два бойові ножі. Крім того, співробітники ФСБ, ймовірно, знайшли в нього схеми розташування військкоматів та відділень поліції в місті, а також "особистий щоденник з рукописними записами, що підтверджують здійснення диверсій".

У російських пабліках також опублікували відео допиту затриманого, на якому він дає зізнання і каже, що планував підпалити військкомат.

Відносно жителя Кемерово порушено кримінальну справу за статтями "Умисне пошкодження майна" та "Диверсія".

Нагадаємо, 4 травня в Росії невідомі закидали військкомат "коктейлями Молотова". Порушники кинули щонайменше сім пляшок із запалювальною сумішшю в будівлю військового комісаріату в місті Нижньовартовськ.

Раніше Фокус писав, що військкомати у РФ підпалюють для зриву мобілізації та відправлення людей на війну в Україну.