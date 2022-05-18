Собирался жечь военкоматы: ФСБ задержала в Кемерово "сторонника Украины" (видео)

Местного жителя подозревают в в диверсии на линии электропередач, что привело к отключению электричества в регионе. В его квартире нашли бутылки с зажигательной смесью, а также схемы расположения военкоматов и отделений полиции Кемерово.

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В Кемерово задержан местный житель, подозреваемый в диверсии на линии электропередач. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности РФ.

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В своем заявлении спецслужба называет задержанного "сторонником украинских нацистов", хотя ни о каких связях гражданина РФ с Украиной не сообщается.

По версии ФСБ, мужчина причастен к повреждению двух опор ЛЭП, что повлекло за собой временное отключение электроэнергии в Кемеровской области.

Во время обыска у подозреваемого, чье имя не называют, якобы изъяли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, крепежные болты с поврежденных ЛЭП и два боевых ножа. Кроме того, сотрудники ФСБ предположительно нашли у него схемы расположения военкоматов и отделений полиции в городе, а также "личный дневник с рукописными записями, подтверждающими совершение диверсий".

В российских пабликах также опубликовали видео допроса задержанного, на котором он дает признательные показания и говорит, что планировал поджечь военкомат.

В отношении жителя Кемерово возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное повреждение имущества" и "Диверсия".

Напомним, 4 мая в России неизвестные забросали военкомат "коктейлями Молотова". Нарушители кинули не менее семи бутылок с зажигательной смесью в здание военного комиссариата в городе Нижневартовск.

Ранее Фокус писал, что военкоматы в РФ поджигают для срыва мобилизации и отправки людей на войну в Украину.