В Краснодаре подожгли здание главного управления ФСБ, — СМИ (фото)

Возгорание, вероятно, произошло в результате попадания бутылки с зажигательной смесью. Силовые ведомства официально инцидент в здании УФСБ в Краснодаре еще не комментировали.

В Краснодаре подожгли центральный вход главного управления Федеральной службы безопасности в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал "NEXTA Live".

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Как утверждают журналисты, в Краснодаре загорелся центральный вход главного управления ФСБ в Краснодарском крае, которое расположено на улице Мира.

На опубликованном снимке видно пламя, которое появилось, вероятно, в результате попадания зажигательной смеси. Журналисты не уточняют, кто именно поджег центральный вход УФСБ в Краснодарском крае.

Более того, региональные и всероссийские СМИ, а также силовые ведомства на момент публикации новости не комментировали инцидент в Краснодаре.

[ + – ] В Краснодаре подожгли здание УФСБ в Краснодарском крае

Напомним, в России продолжается серия поджогов военкоматов с целью сорвать скрытую мобилизацию военнообязанных мужчин. Один из последних подобных инцидентов произошел в Нижневартовске. Двое неизвестных мужчин кинули не менее семи бутылок с зажигательной смесью в здание военного комиссариата, которое расположено в областном центре.

Позже в росСМИ появилось видео поджога военкомата в Нижневартовске. По данным журналистов, двое мужчин пришли к зданию уже с готовыми коктейлями Молотова, которые они бросали в окна и центральные двери.

Также сообщалось, что в Тульской области неизвестный мужчина пришел к зданию военкомата с топором и пытался поджечь центр комплектации. Сотрудникам ведомства удалось потушить огонь еще до приезда пожарных, а виновника передали правоохранителям.