В Краснодаре подожгли здание главного управления ФСБ, — СМИ (фото)
Возгорание, вероятно, произошло в результате попадания бутылки с зажигательной смесью. Силовые ведомства официально инцидент в здании УФСБ в Краснодаре еще не комментировали.
В Краснодаре подожгли центральный вход главного управления Федеральной службы безопасности в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал "NEXTA Live".
Как утверждают журналисты, в Краснодаре загорелся центральный вход главного управления ФСБ в Краснодарском крае, которое расположено на улице Мира.
На опубликованном снимке видно пламя, которое появилось, вероятно, в результате попадания зажигательной смеси. Журналисты не уточняют, кто именно поджег центральный вход УФСБ в Краснодарском крае.
Более того, региональные и всероссийские СМИ, а также силовые ведомства на момент публикации новости не комментировали инцидент в Краснодаре.
Напомним, в России продолжается серия поджогов военкоматов с целью сорвать скрытую мобилизацию военнообязанных мужчин. Один из последних подобных инцидентов произошел в Нижневартовске. Двое неизвестных мужчин кинули не менее семи бутылок с зажигательной смесью в здание военного комиссариата, которое расположено в областном центре.
Позже в росСМИ появилось видео поджога военкомата в Нижневартовске. По данным журналистов, двое мужчин пришли к зданию уже с готовыми коктейлями Молотова, которые они бросали в окна и центральные двери.
Также сообщалось, что в Тульской области неизвестный мужчина пришел к зданию военкомата с топором и пытался поджечь центр комплектации. Сотрудникам ведомства удалось потушить огонь еще до приезда пожарных, а виновника передали правоохранителям.