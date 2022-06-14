У Краснодарі підпалили будівлю головного управління ФСБ — ЗМІ (фото)

Займання, ймовірно, сталося внаслідок попадання пляшки із запальною сумішшю. Силові відомства офіційно інцидент у приміщенні УФСБ у Краснодарі ще не коментували.

У Краснодарі підпалили центральний вхід головного управління Федеральної служби безпеки в регіоні. Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live.

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Як стверджують журналісти, у Краснодарі спалахнув центральний вхід головного управління ФСБ у Краснодарському краї, яке розташоване на вулиці Миру.

На опублікованому знімку видно полум'я, яке з'явилося, ймовірно, внаслідок потрапляння запальної суміші. Журналісти не уточнюють, хто саме підпалив центральний вхід УФСБ у Краснодарському краї.

Крім того, регіональні та всеросійські ЗМІ, а також силові відомства на момент публікації новини не коментували інцидент у Краснодарі.

[ + – ] У Краснодарі підпалили будівлю УФСБ у Краснодарському краї

Нагадаємо, у Росії триває серія підпалів військкоматів із метою зірвати приховану мобілізацію військовозобов'язаних чоловіків. Один із останніх подібних інцидентів стався в Нижньовартовську. Двоє невідомих чоловіків кинули щонайменше сім пляшок із запалювальною сумішшю в будівлю військового комісаріату, розташовану в обласному центрі.

Пізніше в росЗМІ з'явилося відео підпалу військкомату в Нижньовартовську. За даними журналістів, двоє чоловіків прийшли до будівлі вже з готовими коктейлями Молотова, які вони кидали у вікна та центральні двері.

Також повідомлялося, що в Тульській області невідомий чоловік прийшов до будівлі військкомату із сокирою та намагався підпалити центр комплектації. Співробітникам відомства вдалося загасити вогонь ще до приїзду пожежників, а винуватця передали правоохоронцям.