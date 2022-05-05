RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ Російсько-українська війна

РосЗМІ опублікували кадри підпалу коктейлями Молотова військкомату в Нижньовартівську (відео)

979
Військкомат підпал хуліганство комісаріат мобілізація Нижньовартівськ коктейль Молотова
У Нижньовартовську закидали військкомат коктейлями Молотова

Невідомі прийшли до будівлі військового комісаріату з пакетом, у якому були готові до використання коктейлі Молотова.

Невідомі, які закидали коктейлями Молотова будівлю військкомату в російському Нижньовартовську, знімали те, що відбувається на камеру. Відеоролик із НП оприлюднило видання Baza.

За даними журналістів, підпал військового комісаріату в Нижньовартовську знімали на камеру від першої особи.

На відеоролику виразно видно, що невідомі прийшли до будівлі військкомату з пакетом, у якому принесли кілька коктейлів Молотова. Один із хуліганів кинув дві пляшки із запалювальною сумішшю спершу у вікно на першому поверсі, а потім — у центральні двері.

Унаслідок влучення "коктейлів Молотова" спалахнула прибудова до військового комісаріату, а також один із кабінетів центру комплектування.

У Нижньовартовську закидали військкомат коктейлями Молотова

Нагадаємо, 4 травня російські ЗМІ повідомили про новий підпал військкомату. За даними журналістів, інцидент стався в Нижньовартовську, де невідомі люди закидали коктейлями Молотова будівлю військового комісаріату. Самих паліїв правоохоронці ще не знайшли, але за фактом підпалу військкомату порушено кримінальну справу за кількома статтями Кримінального кодексу Росії.

Також повідомлялося, що в РФ масово підпалюють військові комісаріати для зриву мобілізації населення. Станом на кінець квітня в Росії зафіксовано щонайменше п'ять випадків, коли невідомі закидали коктейлями Молотова центри комплектування.