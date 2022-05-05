РосСМИ опубликовали кадры поджога "коктейлями Молотова" военкомата в Нижневартовске (видео)

Неизвестные пришли к зданию военного комиссариата с пакетом, в котором были готовые к использованию "коктейли Молотова".

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Неизвестные, которые забросали "коктейли Молотова" в здание военкомата в российском Нижневартовске, снимали происходящее на камеру Видеоролик с ЧП обнародовало издание Baza.

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По данным журналистов, поджог военного комиссариата в Нижневартовске снимался на камеру от первого лица.

На видеоролике отчетливо видно, что неизвестные пришли к зданию военкомата с пакетом, в котором принесли несколько "коктейлей Молотова". Один из хулиганов бросил две бутылки с зажигательной смесью сперва в окно на первом этаже, а потом — в центральные двери.

В результате попадания "коктейлей Молотова" загорелась пристройка к военному комиссариату, а также один из кабинетов центра комплектования.

[ + – ] В Нижневартовске забросали военкомат "коктейлями Молотова"

Напомним, 4 мая российские СМИ сообщили о новом поджоге военкомата. По данным журналистов, инцидент произошел в Нижневартовске, где неизвестные люди забросали "коктейлями Молотова" здание военного комиссариата. Самих поджигателей правоохранители еще не нашли, но по факту поджога военкомата возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса России.

Также сообщалось, что в РФ массово поджигают военные комиссариаты для срыва мобилизации населения. По состоянию на конец апреля, в России зафиксировано не менее пяти случаев, когда неизвестные забрасывали "коктейлями Молотова" центры комплектования.