В Нижнем Новгороде в управление ФСБ метнули "коктейль Молотова"

Теперь спецслужбы ищут мужчину, который пытался поджечь здание.

Днем 30 июня в Нижнем Новгороде неизвестный мужчина попытался поджечь контрольно-пропускной пункт местного управления ФСБ, бросив в КПП бутылку, предположительно, с зажигательной смесью, сообщает "База".

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По данным издания, смесь не разгорелась, мужчина убежал, теперь его ищут.

После российского вторжения в Украину в России участились случаи нападения на госучреждения с использованием "коктейлей Молотова", чаще всего, достается военкоматам.

В апреле зафиксировали пять поджогов военкоматов в Московской, Ивановской, Свердловской областях, в Мордовии и в Воронеже. Журналисты предполагают, что таким образом местные жители пытаются уничтожить личные дела призывников, чтобы сорвать мобилизацию на войну против Украины.

В начале мая в Нижневартовске в здание местного военного комиссариата кинули не менее семи бутылок с зажигательной смесью. Утром 31 мая была предпринята попытка поджечь военкомат в Ясногорске Тульской области.

Также на оккупационные администрации нападают в Крыму. В селе Пушкино бутылку с зажигательной смесью бросили в комнату, в которой заседают местные "депутаты".

В ночь с 15 на 16 мая фасад здания городской администрации в Евпатории облили желтой и голубой красками. Позже местные чиновники заявили, что здание также пытались поджечь: в него бросили "коктейль Молотова", но зажигательная смесь не загорелась.