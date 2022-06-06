В Крыму коктейлем Молотова подожгли здание оккупационной администрации (фото)

Инцидент произошел в селе Пушкино. Бутылку с зажигательной смесью бросили в комнату, в которой заседают местные "депутаты".

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В крымском селе Пушкино 5 июня коктейлем Молотова подожгли здание местной администрации, сообщает "База". Пожар разгорелся в комнате, в которой заседают местные депутаты, по информации издания, никакие документы от огня не пострадали. Пока неизвестно, кто стал организатором поджога и какие цели он преследовал.

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Напомним, в ночь с 15 на 16 мая фасад здания городской администрации в Евпатории облили желтой и голубой красками. Позже "руководитель аппарата" администрации Евпатории Вадим Порошин заявил, что здание также пытались поджечь: в здание бросили коктейль Молотова, но зажигательная смесь не загорелась.

Силовики заявили о задержании подозреваемого, вскоре пропагандистский телеканал "Крым 24" опубликовал видео с задержанным Богданом Зизой, на котором молодой человек признается в организации этой акции. Он пояснил свой поступок тем, что не согласен с проводимой Россией "специальной военной операции" в Украине.

10 мая сообщалось, что на севере Крыма прогремело несколько взрывов. Местные жители предположили, что саперы обезвреживали морские мины, которые прибило к крымским берегам.