На севере Крыма прогремело несколько взрывов

Местных жителей уверяют, что поводов для беспокойства нет и на полуостров ничего не прилетит.

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Жители Армянска и других населенных пунктов, расположенных на севере Крыма, сообщили о том, что слышали несколько взрывов. Первый взрыв прогремел около 13:40, спустя полчаса — второй. В телеграм-каналах они опубликовали несколько снимков, на которых видны высокие столбы дыма.

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Местные жители предполагают, что саперы обезвреживают морские мины, которые прибило к крымским берегам.

[ + – ] Дым от взрыва видели в разных населенных пунктах

Крымский пропагандист Александр Талипов уверяет, что поводов для беспокойства нет.

"Информация о якобы прилетах и взрывах в северном Крыму, распространяемых в различных чатах, не соответствует действительности. Это взрывы за территорией Крыма, работают саперы, уничтожают украинские боеприпасы. До Крыма ничего не долетит", — заявил он.

Официальных разъяснений оккупационной власти пока не последовало.

9 мая пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузянык рассказал, что РФ приготовила артиллерию на севере Крыма для боев за Херсонскую область. По его словам, сейчас главная цель россиян — полностью захватить территории Луганской и Донецкой областей и обеспечить стабильный сухопутный коридор в Крым.

8 мая журналисты программы "Схемы" обнародовали спутниковый снимок, на котором видно стягивание российской военной техники в селе Филатовка на севере Крыма. На нем видно, что оккупанты свезли к границе с Херсонской областью крупногабаритную технику. Это могут быть РСЗО "Смерч", комплексы С-300 или ОТРК "Искандер".

В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина уничтожит Крымский мост, как только появится такая возможность. Эта цель в приоритете для украинской армии, потому что войска РФ используют мост для обеспечения своих сил.