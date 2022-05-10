На півночі Криму пролунало кілька вибухів
Місцевих жителів запевняють, що підстав для занепокоєння немає і на півострів нічого не прилетить.
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Жителі Армянська й інших населених пунктів, що розташовані на півночі Криму, повідомили про те, що чули кілька вибухів. Перший вибух прогримів приблизно о 13:40, через півгодини — другий. У телеграм-каналах вони опублікували кілька знімків, на яких видно високі стовпи диму.
Місцеві жителі припускають, що сапери знешкоджують морські міни, які прибило до кримських берегів.
Кримський пропагандист Олександр Таліпов запевняє, що приводів для занепокоєння немає.
"Інформація про нібито прильоти та вибухи в північному Криму, що розповсюджуються в різних чатах, не відповідає дійсності. Це вибухи за територією Криму, працюють сапери, знищують українські боєприпаси. До Криму нічого не долетить", — заявив він.
Офіційних роз'яснень окупаційної влади поки що не було.
9 травня речник Міноборони України Олександр Мотузяник розповів, що РФ приготувала артилерію на півночі Криму для боїв за Херсонську область. За його словами, наразі головна мета росіян — повністю захопити території Луганської і Донецької областей та забезпечити стабільний сухопутний коридор у Крим.
8 травня журналісти програми "Схеми" оприлюднили супутниковий знімок, на якому видно стягування російської військової техніки в селі Філатівка на півночі Криму. На ньому видно, що окупанти звезли до кордону з Херсонською областю великогабаритну техніку. Це можуть бути РСЗВ "Смерч", комплекси С-300 або ВТРК "Іскандер".
У квітні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна знищить Кримський міст, щойно з'явиться така можливість. Ця мета у пріоритеті для української армії, тому що війська РФ використовують міст для забезпечення своїх сил.