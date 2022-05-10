На півночі Криму пролунало кілька вибухів

Місцевих жителів запевняють, що підстав для занепокоєння немає і на півострів нічого не прилетить.

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Жителі Армянська й інших населених пунктів, що розташовані на півночі Криму, повідомили про те, що чули кілька вибухів. Перший вибух прогримів приблизно о 13:40, через півгодини — другий. У телеграм-каналах вони опублікували кілька знімків, на яких видно високі стовпи диму.

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Місцеві жителі припускають, що сапери знешкоджують морські міни, які прибило до кримських берегів.

[ + – ] Дим від вибуху бачили у різних населених пунктах

Кримський пропагандист Олександр Таліпов запевняє, що приводів для занепокоєння немає.

"Інформація про нібито прильоти та вибухи в північному Криму, що розповсюджуються в різних чатах, не відповідає дійсності. Це вибухи за територією Криму, працюють сапери, знищують українські боєприпаси. До Криму нічого не долетить", — заявив він.

Офіційних роз'яснень окупаційної влади поки що не було.

9 травня речник Міноборони України Олександр Мотузяник розповів, що РФ приготувала артилерію на півночі Криму для боїв за Херсонську область. За його словами, наразі головна мета росіян — повністю захопити території Луганської і Донецької областей та забезпечити стабільний сухопутний коридор у Крим.

8 травня журналісти програми "Схеми" оприлюднили супутниковий знімок, на якому видно стягування російської військової техніки в селі Філатівка на півночі Криму. На ньому видно, що окупанти звезли до кордону з Херсонською областю великогабаритну техніку. Це можуть бути РСЗВ "Смерч", комплекси С-300 або ВТРК "Іскандер".

У квітні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна знищить Кримський міст, щойно з'явиться така можливість. Ця мета у пріоритеті для української армії, тому що війська РФ використовують міст для забезпечення своїх сил.