В Евпатории здание городского совета облили сине-желтой краской

По словам главы Меджлиса Рефата Чубарова, в следующий раз туда должны полететь "коктейли Молотова".

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В Евпатории в ночь с 15 на 16 мая фасад здания местной городской администрации на Театральной площади облили желтой и голубой красками. Об этом сообщили российские пропагандистские паблики.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного в маске, в городе объявили розыск.

Сегодня днем коммунальные службы отмыли краску с дверей и стен евпаторийской мэрии.

"В ночь с 15 на 16 мая крымские партизаны указали российским захватчикам на то, что им следует быстрее покидать оккупированный полуостров. Пока что мост через Керченский пролив не взорвали", — отреагировал на произошедшее в оккупированном российской властью городе Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа. Политик подчеркнул, что ожидает, что в следующий раз "коктейли Молотова" также достигнут цели.

Напомним, 10 мая на севере Крыма прогремело несколько взрывов. Местные жители предположили, что саперы обезвреживали морские мины, которые прибило к крымским берегам.

Ранее Фокус писал, что россияне отменяют брони в крымских отелях на май и июнь, это произошло из-за отмены авиарейсов на полуостров.