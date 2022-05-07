Не долететь: отельеры сообщают, что россияне отменяют брони в Крыму

В Ростуризме все отрицают и уверяют: полуостров остается "топовым курортом для россиян". Тем более, что в Турцию добраться тоже непросто.

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На майские праздники Крым остается в топе курортов среди жителей России. Об этом пишет российское издание ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство РФ по туризму.

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Таким образом Ростуризм отреагировал на более ранние сообщения президента Общенационального союза индустрии гостеприимства РФ Алексея Волкова, заявившего, что россияне массово отказываются от брони крымских отелей на май и июнь. По словам Волкова, это произошло из-за отмены авиарейсов на полуостров.

В настоящее время загруженность отелей на летний период составляет не больше 40-45%. Лишь в небольшом количестве объектов размещения этот показатель достигает 60%. И то лишь потому, что туристы надеются, что авиасообщение с Крымом восстановится, добавляет Волков.

Росавиация ограничила полеты в аэропорты юга и центральной части РФ еще 24 февраля в связи с российским вторжением в Украине. 5 мая режим временного ограничения полетов в очередной раз продлили. Авиарейсы отменены как в столицу Крыма — Симферополь, так и ближайшие российские города — Анапу, Краснодар, Ростов-на-Дону и т.д.

Как считает Волков, в сложившейся ситуации крымские отельеры нуждаются в поддержке государства. В частности, он предложил отправлять на отдых в Крым сотрудников российских госкорпораций и госкомпаний.

В то же время, в первом квартале этого года Россия "вылетела" из тройки государств, лидирующих по турпотоку в Турцию, что также связано с колоссальным сокращением международных авиаперевозок в РФ.

В марте турпоток из России в Турецкую Республику составил всего 114,4 тыс. человек, что на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2021 года.

Всего же в январе-марте Турцию улетело 360,7 тыс. граждан РФ, то есть на 9% меньше чем в первом квартале 2021 года.

Ранее Фокус рассказывал, как Россия остается без гражданской авиации из-за войны в Украине. Самолеты РФ не могут покинуть воздушное пространство России и ее сателлитов из-за закрытого неба, угрозы ареста со стороны лизингодателей и отмены сертификации. Они могут летать только по территории РФ или в дружественные Беларусь, Казахстан и др.

Напомним, Байден попросил Конгресс США ослабить визовые ограничения для россиян.