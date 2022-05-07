Не долететь: отельеры сообщают, что россияне отменяют брони в Крыму
В Ростуризме все отрицают и уверяют: полуостров остается "топовым курортом для россиян". Тем более, что в Турцию добраться тоже непросто.
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На майские праздники Крым остается в топе курортов среди жителей России. Об этом пишет российское издание ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство РФ по туризму.
Таким образом Ростуризм отреагировал на более ранние сообщения президента Общенационального союза индустрии гостеприимства РФ Алексея Волкова, заявившего, что россияне массово отказываются от брони крымских отелей на май и июнь. По словам Волкова, это произошло из-за отмены авиарейсов на полуостров.
В настоящее время загруженность отелей на летний период составляет не больше 40-45%. Лишь в небольшом количестве объектов размещения этот показатель достигает 60%. И то лишь потому, что туристы надеются, что авиасообщение с Крымом восстановится, добавляет Волков.
Росавиация ограничила полеты в аэропорты юга и центральной части РФ еще 24 февраля в связи с российским вторжением в Украине. 5 мая режим временного ограничения полетов в очередной раз продлили. Авиарейсы отменены как в столицу Крыма — Симферополь, так и ближайшие российские города — Анапу, Краснодар, Ростов-на-Дону и т.д.
Как считает Волков, в сложившейся ситуации крымские отельеры нуждаются в поддержке государства. В частности, он предложил отправлять на отдых в Крым сотрудников российских госкорпораций и госкомпаний.
В то же время, в первом квартале этого года Россия "вылетела" из тройки государств, лидирующих по турпотоку в Турцию, что также связано с колоссальным сокращением международных авиаперевозок в РФ.
В марте турпоток из России в Турецкую Республику составил всего 114,4 тыс. человек, что на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2021 года.
Всего же в январе-марте Турцию улетело 360,7 тыс. граждан РФ, то есть на 9% меньше чем в первом квартале 2021 года.
Ранее Фокус рассказывал, как Россия остается без гражданской авиации из-за войны в Украине. Самолеты РФ не могут покинуть воздушное пространство России и ее сателлитов из-за закрытого неба, угрозы ареста со стороны лизингодателей и отмены сертификации. Они могут летать только по территории РФ или в дружественные Беларусь, Казахстан и др.
Напомним, Байден попросил Конгресс США ослабить визовые ограничения для россиян.